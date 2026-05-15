Fora de casa, Vitória empata com o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20

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Jogadores do Vitória comemoram gol - Foto: Reprodução | YouTube/UOL

O Esporte Clube Vitória empatou a quarta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta sexta-feira, 15. O Leãozinho conquistou ponto importante diante do líder Palmeiras, na Arena Barueri, no interior de São Paulo.

O Vitória chegou a estar perdendo em duas oportunidades, mas marcou duas vezes com o atacante Hiago, sendo um gol em cada tempo do jogo, e conseguiu o empate por 2 a 2 jogando fora de casa. A equipe baiana mantém sequência de cinco rodadas sem perder.

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Para o duelo válido pela 12ª rodada, o técnico Mário Henrique utilizou a seguinte escalação: Davi Barbosa; Gean, Kauan, Ivan Henrique e Wanderson; Nico Talero, Luis Aucélio (Airton) e Alejandro Almaraz; Hiago Fernandes (Vinícius), Guilherme Inácio e Ruan Gabriel (Eliandro).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória sobe para 16 pontos e ocupa, no momento, a 10ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Palmeiras, por outro lado, acumula 28 pontos é o primeiro colocado.

O Leãozinho volta a jogar na próxima quarta, 20, às 15h, contra o Cruzeiro. A partida será disputada na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte, válida pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria.