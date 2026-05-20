REFORÇOS?
Jogadores do Vitória evoluem em recuperações de lesões; saiba mais
Dupla ainda fica de fora da partida desta quarta-feira, 20, contra o ABC
Jogadores que estão fora da partida do Esporte Clube Vitória contra o ABC nesta quarta-feira, 20, Mateus Silva e Pedro Henrique evoluíram em seus tratamentos e devem ficar à disposição em breve. Os dois tiveram lesões musculares na coxa.
Pedro, que ainda não jogou pelo Vitória, encerrou a recuperação e já treina com bola. O centroavante chegou ao clube no fim de janeiro, mas sofreu uma série de problemas físicos que adiaram sua estreia. Agora, ele volta a ficar disponível para o técnico Jair Ventura.
Mateus, por outro lado, deixou o departamento médico e já realiza a transição física para retornar aos treinamentos com o restante do grupo. O defensor não é relacionado para nenhum compromisso do Leão há mais de dois meses.
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Boletim Médico do Vitória
- Dudu: Pós cirúrgico coluna região lombar. Em tratamento.
- Edu: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Em tratamento.
- Mateus Silva: Lesão na anterior esquerda. Em transição.
- Camutanga: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento.
- Riccieli: Lesão panturrilha esquerda. Em tratamento.
- Rúben Ismael: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Em tratamento.
- Anderson Pato: Pós cirúrgico menisco joelho direito. Em tratamento.
Próximo compromisso
Caso a comissão técnica entenda que Pedro Henrique já está apto, ele pode reforçar o Leão da Barra para o confronto deste sábado, 23, às 17h, no Barradão, contra o Internacional. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Já Mateus Silva segue afastado enquanto finaliza a transição.