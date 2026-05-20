Jogadores do Vitória evoluem em recuperações de lesões; saiba mais

Siga o A TARDE no Google

Jogadores que estão fora da partida do Esporte Clube Vitória contra o ABC nesta quarta-feira, 20, Mateus Silva e Pedro Henrique evoluíram em seus tratamentos e devem ficar à disposição em breve. Os dois tiveram lesões musculares na coxa.

Pedro, que ainda não jogou pelo Vitória, encerrou a recuperação e já treina com bola. O centroavante chegou ao clube no fim de janeiro, mas sofreu uma série de problemas físicos que adiaram sua estreia. Agora, ele volta a ficar disponível para o técnico Jair Ventura.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mateus, por outro lado, deixou o departamento médico e já realiza a transição física para retornar aos treinamentos com o restante do grupo. O defensor não é relacionado para nenhum compromisso do Leão há mais de dois meses.

Boletim Médico do Vitória

Dudu : Pós cirúrgico coluna região lombar. Em tratamento.

: Pós cirúrgico coluna região lombar. Em tratamento. Edu : Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Em tratamento.

: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Em tratamento. Mateus Silva : Lesão na anterior esquerda. Em transição.

: Lesão na anterior esquerda. Em transição. Camutanga : Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento.

: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento. Riccieli : Lesão panturrilha esquerda. Em tratamento.

: Lesão panturrilha esquerda. Em tratamento. Rúben Ismael : Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Em tratamento.

: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Em tratamento. Anderson Pato : Pós cirúrgico menisco joelho direito. Em tratamento.

Próximo compromisso

Caso a comissão técnica entenda que Pedro Henrique já está apto, ele pode reforçar o Leão da Barra para o confronto deste sábado, 23, às 17h, no Barradão, contra o Internacional. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Já Mateus Silva segue afastado enquanto finaliza a transição.