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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

REFORÇOS?

Jogadores do Vitória evoluem em recuperações de lesões; saiba mais

Dupla ainda fica de fora da partida desta quarta-feira, 20, contra o ABC

João Grassi
Por
Pedro Henrique ainda não estreou pelo Vitória
Pedro Henrique ainda não estreou pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogadores que estão fora da partida do Esporte Clube Vitória contra o ABC nesta quarta-feira, 20, Mateus Silva e Pedro Henrique evoluíram em seus tratamentos e devem ficar à disposição em breve. Os dois tiveram lesões musculares na coxa.

Pedro, que ainda não jogou pelo Vitória, encerrou a recuperação e já treina com bola. O centroavante chegou ao clube no fim de janeiro, mas sofreu uma série de problemas físicos que adiaram sua estreia. Agora, ele volta a ficar disponível para o técnico Jair Ventura.

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Mateus, por outro lado, deixou o departamento médico e já realiza a transição física para retornar aos treinamentos com o restante do grupo. O defensor não é relacionado para nenhum compromisso do Leão há mais de dois meses.

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Boletim Médico do Vitória

  • Dudu: Pós cirúrgico coluna região lombar. Em tratamento.
  • Edu: Pós cirúrgico reconstrução do tendão calcâneo esquerdo. Em tratamento.
  • Mateus Silva: Lesão na anterior esquerda. Em transição.
  • Camutanga: Pós cirúrgico lesão Lisfranc (pé). Segue em tratamento.
  • Riccieli: Lesão panturrilha esquerda. Em tratamento.
  • Rúben Ismael: Pós cirúrgico LCA joelho esquerdo. Em tratamento.
  • Anderson Pato: Pós cirúrgico menisco joelho direito. Em tratamento.

Próximo compromisso

Caso a comissão técnica entenda que Pedro Henrique já está apto, ele pode reforçar o Leão da Barra para o confronto deste sábado, 23, às 17h, no Barradão, contra o Internacional. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Já Mateus Silva segue afastado enquanto finaliza a transição.

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