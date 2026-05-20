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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BARRADÃO É MÁGICO?

Vitória defende invencibilidade de quase 2 meses no Barradão diante do ABC

Leão soma seis triunfos e um empate nos últimos jogos dentro de casa

Téo Mazzoni
Por
Vitória aposta na força do Barradão contra o ABC na semifinal
Vitória aposta na força do Barradão contra o ABC na semifinal - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória inicia sua caminhada rumo à final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 20, às 21h, diante do ABC, e contará com um trunfo especial no primeiro jogo da semifinal: o Barradão.

Isso porque o Estádio Manoel Barradas voltou a ser uma verdadeira fortaleza para o Leão da Barra na atual temporada. Se em alguns momentos de 2025 o rubro-negro deixou a desejar dentro de casa, neste ano o Barradão tem sido um diferencial positivo para a equipe, que não perde sob seus domínios há quase dois meses.

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A última derrota rubro-negra em casa aconteceu no dia 25 de março, quando o Vitória foi derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Botafogo-PB, na estreia da Copa do Nordeste de 2026.

Desde então, o Leão da Barra apresenta um retrospecto quase perfeito no Barradão: são sete partidas disputadas, com seis vitórias e apenas um empate, incluindo o triunfo histórico sobre o Flamengo, na última quinta-feira, 14, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

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Confira a sequência invicta do Vitória no Barradão:

  • Flamengo 2x0 — Copa do Brasil 2026
  • Ceará 1x0 — Copa do Nordeste 2026
  • Coritiba 4x1 — Brasileirão 2026
  • Corinthians 0x0 — Brasileirão 2026
  • Piauí 3x1 — Copa do Nordeste 2026
  • São Paulo 2x0 — Brasileirão 2026
  • Juazeirense 4x1 — Copa do Nordeste 2026

Além da invencibilidade recente, o Vitória também possui um excelente aproveitamento como mandante em 2026. Em 18 jogos disputados no Barradão, o Leão soma 12 vitórias, três empates e apenas três derrotas, alcançando 72,2% de aproveitamento na temporada.

Agora, o Vitória tenta manter a boa fase diante do ABC para conquistar uma vantagem no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste e seguir sonhando com uma vaga na final da competição após 16 anos.

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Tags

barradão Copa do Nordeste esporte clube vitória

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