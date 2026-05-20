Vitória defende invencibilidade de quase 2 meses no Barradão diante do ABC

O Esporte Clube Vitória inicia sua caminhada rumo à final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 20, às 21h, diante do ABC, e contará com um trunfo especial no primeiro jogo da semifinal: o Barradão.



Isso porque o Estádio Manoel Barradas voltou a ser uma verdadeira fortaleza para o Leão da Barra na atual temporada. Se em alguns momentos de 2025 o rubro-negro deixou a desejar dentro de casa, neste ano o Barradão tem sido um diferencial positivo para a equipe, que não perde sob seus domínios há quase dois meses.







A última derrota rubro-negra em casa aconteceu no dia 25 de março, quando o Vitória foi derrotado por 2 a 1, de virada, pelo Botafogo-PB, na estreia da Copa do Nordeste de 2026.



Desde então, o Leão da Barra apresenta um retrospecto quase perfeito no Barradão: são sete partidas disputadas, com seis vitórias e apenas um empate, incluindo o triunfo histórico sobre o Flamengo, na última quinta-feira, 14, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

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Confira a sequência invicta do Vitória no Barradão:

Flamengo 2x0 — Copa do Brasil 2026

Ceará 1x0 — Copa do Nordeste 2026

Coritiba 4x1 — Brasileirão 2026

Corinthians 0x0 — Brasileirão 2026

Piauí 3x1 — Copa do Nordeste 2026

São Paulo 2x0 — Brasileirão 2026

Juazeirense 4x1 — Copa do Nordeste 2026

Além da invencibilidade recente, o Vitória também possui um excelente aproveitamento como mandante em 2026. Em 18 jogos disputados no Barradão, o Leão soma 12 vitórias, três empates e apenas três derrotas, alcançando 72,2% de aproveitamento na temporada.



Agora, o Vitória tenta manter a boa fase diante do ABC para conquistar uma vantagem no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste e seguir sonhando com uma vaga na final da competição após 16 anos.