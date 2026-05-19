Vitória é o time nordestino com mais crias da base a jogar pelo Brasil em Copas do Mundo

O Vitória é o time nordestino com mais jogadores formados em suas categorias de base a serem convocados pela Seleção Brasileira para participar de Copas do Mundo ao longo da história. Desde a primeira edição do torneio mundial, em 1930, seis atletas revelados pelo Leão da Barra estiveram presentes nas listas oficiais da Seleção, de acordo com levantamento feito perfil Foot Quadros, especializado em dados do futebol nordestino.

Os Crias da Toca do Leão que representaram o Brasil foram revelados entre a década de 1980 e o início dos anos 2000, período em que a base do Vitória foi considerada uma das melhores do país.

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Jogadores revelados pelo Vitória na Copa do Mundo:

Bebeto (atacante) - 1990, 1994 e 1998

Dida (goleiro) - 1998, 2002 e 2006

Júnior Nagata (lateral-esquerdo) - 2002

Vampeta (volante) - 2002

David Luiz (zagueiro) - 2014

Hulk (atacante) - 2014

Ao todo, o Leão teve jogadores formados em suas categorias de base presentes em seis edições de Copa do Mundo, maior número entre os times da região. O Rubro Negro-Baiano é seguido de perto pelo Sport, que teve quatro jogadores convocados ao longo de quatro edições do torneio mundial.

Times baianos lideram o Nordeste

Encabeçados pelo Vitória, o times do estado da Bahia já produziram 11 jogadores convocados pela Seleção para 12 edições diferentes da Copa do Mundo. No entanto, apenas o Leão da Barra teve "crias" que venceram o torneio, nas edições de 1994 e 2002.

Os clubes baianos são seguidos de perto pelas equipes de Pernambuco, que revelaram nove jogadores que participaram de 11 edições do torneio mundial.

Bahia: 11 jogadores | 12 edições

Pernambuco: 9 jogadores | 11 edições

Rio Grande do Norte: 3 jogadores | 3 edições

Alagoas: 2 jogadores | 2 edições

Paraíba: 1 jogador | 1 edição

Sergipe: 1 jogador | 1 edição

Bahia tem baixa representatividade

De todas as 22 Copas do Mundo já disputadas pela Seleção Brasileira, apenas um atleta revelado pelo Bahia representou o Brasil no torneio: Daniel Alves.

O baiano de Juazeiro, que estreou como profissional pelo Tricolor Baiano em 2001, representou a Seleção Brasileira nas Copas de 2010, 2014 e 2022. O jogador também estaria na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas foi cortado pouco antes do início do torneio por lesão.

Outros nomes do futebol baiano

Além dos seis revelados do Vitória e de Daniel Alves, do Bahia, o Galícia se destaca no estado com dois jogadores revelados no clube presentes em Copas do Mundo: o meio-campista Maneca, que foi na Copa de 1950, quando o Brasil foi vice para o uruguai no Maracanã, e o lateral-direito Toninho, que participou do torneio em 1978.

Antes deles, o goleiro Velloso, do Bahiano de Tênis, participou da primeira edição da Copa do Mundo, em 1930. Agora em 2026, outro jogador entrou neste seleto grupo. [veja abaixo]

Baianos na lista de Ancelotti

O meio-campista Danilo, do Botafogo, foi um dos 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo deste ano. Natural de Salvador, o jogador passou por diversos times nas categorias de base, incluindo o Bahia, mas fez sua primeira partida como profissional em 2017 com a camisa do Cajazeiras-FC, na vitória por 4 a 0 contra o Conquista, válida pela Segunda Divisão do Campeonato Baiano.

No ano seguinte, em 2018, ele se transferiu para o Palmeiras e integrou as categorias de base do clube até setembro de 2020, quando fez sua estreia no time profissional do Verdão.

Além de Danilo, Bremer é outro nascido na Bahia a integrar a lista da Seleção para esta Copa. Natural de Itapitanga, no sul da Bahia, o zagueiro de 29 anos vai para a sua segunda Copa do Mundo consecutiva. O jogador, no entanto, foi revelado pelo Atlético Mineiro após passar pelas categorias de base do Desportivo Brasil e do São Paulo.