RETROSPECTO
Vitória carrega longa invencibilidade e título histórico diante do ABC
Leão da Barra enfrenta a equipe potiguar na semifinal da Copa do Nordeste
Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o ABC já é um velho conhecido em fases decisivas da Copa do Nordeste. Quando conquistou seu último título regional, na temporada de 2010, o Leão da Barra superou justamente a equipe potiguar na decisão.
Além da boa memória sobre a final de 2010, o Vitória acumula uma incrível invencibilidade de 26 anos sem perder para o ABC no Barradão. O último revés em Salvador ocorreu pela Copa do Brasil de 2000, quando o Elefante levou a melhor na segunda fase daquela competição.
Embora tenha sido superado no Nordestão de 2018, o Vitória não é derrotado pelo ABC em qualquer estádio desde então. Após sete empates seguidos, o Rubro-Negro saiu vencedor nos últimos três encontros, completando 10 jogos sem perder para este oponente.
Leia Também:
A final de 2010
Após empatar por 2 a 2 no Barradão, o Vitória chegou no Frasqueirão, em Natal-RN, precisando vencer para levar a taça da Copa do Nordeste de 2010. De virada, o Leão ganhou por 2 a 1 com gols de Kleiton Domingues e Marconi, sagrando-se tetracampeão regional.
Comandada pelo então técnico Ricardo Silva, a equipe baiana atuou com Lee; Léo Morais, Alan Henrique, Dankler e Iuri; Vanderson, Marconi (Lucas Silva), Esdras (Leilson) e Kleiton Domingues; Edson (Jacson) e Schwenck.
Todos os confrontos entre Vitória e ABC
- Vitória 3x1 ABC - Nordestão 2024
- Vitória 2x0 ABC - Série B 2023
- ABC 0x3 Vitória - Série B 2023
- Vitória 1x1 ABC - Nordestão 2023
- ABC 0x0 Vitória - Série C 2022
- Vitória 0x0 ABC - Série C 2022
- Vitória 2x2 ABC - Série C 2022
- ABC 1x1 Vitória - Nordestão 2020
- ABC 0x0 Vitória - Nordestão 2019
- Vitória 3x3 ABC - Nordestão 2018
- ABC 3x1 Vitória - Nordestão 2018
- ABC 0x0 Vitória - Série B 2015
- Vitória 2x0 ABC - Série B 2015
- Vitória 1x0 ABC - Série B 2012
- ABC 0x1 Vitória - Série B 2012
- Vitória 3x2 ABC - Copa do Brasil 2012
- ABC 1x1 Vitória - Copa do Brasil 2012
- ABC 0x0 Vitória - Série B 2011
- Vitória 1x1 ABC - Série B 2011
- ABC 1x2 Vitória - Nordestão 2010
- Vitória 2x2 ABC - Nordestão 2010
- ABC 1x1 Vitória - Nordestão 2002
- Vitória 2x0 ABC - Nordestão 2001
- Vitória 1x2 ABC - Copa do Brasil 2000
- ABC 1x0 Vitória - Copa do Brasil 2000
- ABC 1x1 Vitória - Nordestão 2000
- Vitória 2x1 ABC - Nordestão 2000
- ABC 0x0 Vitória - Série A 1972
- ABC 1x1 Vitória - José Américo Filho 1976
Vitória vs ABC em 2026
Vitória e ABC se reencontram nesta quarta-feira, 20, às 21h, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, no Estádio Manoel Barradas. A volta está marcada para o dia 27, às 21h30, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte.