Vitória carrega longa invencibilidade e título histórico diante do ABC

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o ABC já é um velho conhecido em fases decisivas da Copa do Nordeste. Quando conquistou seu último título regional, na temporada de 2010, o Leão da Barra superou justamente a equipe potiguar na decisão.

Além da boa memória sobre a final de 2010, o Vitória acumula uma incrível invencibilidade de 26 anos sem perder para o ABC no Barradão. O último revés em Salvador ocorreu pela Copa do Brasil de 2000, quando o Elefante levou a melhor na segunda fase daquela competição.

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Embora tenha sido superado no Nordestão de 2018, o Vitória não é derrotado pelo ABC em qualquer estádio desde então. Após sete empates seguidos, o Rubro-Negro saiu vencedor nos últimos três encontros, completando 10 jogos sem perder para este oponente.

A final de 2010

Após empatar por 2 a 2 no Barradão, o Vitória chegou no Frasqueirão, em Natal-RN, precisando vencer para levar a taça da Copa do Nordeste de 2010. De virada, o Leão ganhou por 2 a 1 com gols de Kleiton Domingues e Marconi, sagrando-se tetracampeão regional.

Comandada pelo então técnico Ricardo Silva, a equipe baiana atuou com Lee; Léo Morais, Alan Henrique, Dankler e Iuri; Vanderson, Marconi (Lucas Silva), Esdras (Leilson) e Kleiton Domingues; Edson (Jacson) e Schwenck.

Vitória campeão do Nordeste em 2010 - Foto: Reprodução | YouTube

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Vitória vs ABC em 2026

Vitória e ABC se reencontram nesta quarta-feira, 20, às 21h, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, no Estádio Manoel Barradas. A volta está marcada para o dia 27, às 21h30, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte.