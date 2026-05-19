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RETROSPECTO

Vitória carrega longa invencibilidade e título histórico diante do ABC

Leão da Barra enfrenta a equipe potiguar na semifinal da Copa do Nordeste

João Grassi
Por
Osvaldo em Vitória 3x1 ABC pela Copa do Nordeste de 2024
Osvaldo em Vitória 3x1 ABC pela Copa do Nordeste de 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o ABC já é um velho conhecido em fases decisivas da Copa do Nordeste. Quando conquistou seu último título regional, na temporada de 2010, o Leão da Barra superou justamente a equipe potiguar na decisão.

Além da boa memória sobre a final de 2010, o Vitória acumula uma incrível invencibilidade de 26 anos sem perder para o ABC no Barradão. O último revés em Salvador ocorreu pela Copa do Brasil de 2000, quando o Elefante levou a melhor na segunda fase daquela competição.

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Embora tenha sido superado no Nordestão de 2018, o Vitória não é derrotado pelo ABC em qualquer estádio desde então. Após sete empates seguidos, o Rubro-Negro saiu vencedor nos últimos três encontros, completando 10 jogos sem perder para este oponente.

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A final de 2010

Após empatar por 2 a 2 no Barradão, o Vitória chegou no Frasqueirão, em Natal-RN, precisando vencer para levar a taça da Copa do Nordeste de 2010. De virada, o Leão ganhou por 2 a 1 com gols de Kleiton Domingues e Marconi, sagrando-se tetracampeão regional.

Comandada pelo então técnico Ricardo Silva, a equipe baiana atuou com Lee; Léo Morais, Alan Henrique, Dankler e Iuri; Vanderson, Marconi (Lucas Silva), Esdras (Leilson) e Kleiton Domingues; Edson (Jacson) e Schwenck.

Vitória campeão do Nordeste em 2010
Vitória campeão do Nordeste em 2010 - Foto: Reprodução | YouTube

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Vitória vs ABC em 2026

Vitória e ABC se reencontram nesta quarta-feira, 20, às 21h, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, no Estádio Manoel Barradas. A volta está marcada para o dia 27, às 21h30, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte.

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