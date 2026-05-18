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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

LEI DO EX?

Ex-Vitória brilha como artilheiro da Copa do Nordeste no rival do Leão

Atacante reencontra o Rubro-Negro em duelo decisivo na semifinal do Nordestão

Lucas Vilas Boas
Por
Wallyson jogou no Vitória em 2018
Wallyson jogou no Vitória em 2018 -

Um velho conhecido pela torcida do Vitória é o atual artilheiro da Copa do Nordeste, e será adversário do Rubro-Negro nas semifinal da competição. O atacante Wallyson marcou cinco gols com a camisa do ABC no Nordestão, e é o maior destaque do ABC, próximo rival do Leão da Barra na temporada.

O jogador de 36 anos é um dos maiores ídolos da história do clube potiguar, com direito a quatro títulos estaduais conquistados (2007, 2018, 2020 e 2022), e 243 jogos disputados. Revelado nas categorias de base do Alvinegro, ele está em sua oitava temporada consecutiva no ABC.

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O Vitória, inclusive, foi o último clube que Wallyson atuou a não ser o Alvinegro. O atacante atuou no Rubro-Negro em 2018, quando fez 19 jogos, um gol e três assistências, enquanto também defendeu o Bahia em 2013, com quatro gols e seis assistências.

Desempenho acima da média

Apesar do vice-campeonato no estadual neste ano, o clube potiguar foi líder da fase de grupos da Copa do Nordeste, goleou a Juazeirense nas quartas de final e também está na liderança na Série D do Campeonato Brasileiro. Com contrato até o final de 2026, Wallyson é o artilheiro da equipe na temporada com oito gols e três assistências.

A boa fase do atacante se estende também ao desempenho geral do time, que não perde há dez partidas na temporada. Com apenas três derrotas em 2026, o Alvinegro perdeu pela última vez há mais de um mês, no dia 4 de abril, contra o Maguary, pela Quarta Divisão.

Wallyson em campo pelo ABC
Wallyson em campo pelo ABC | Foto: Divulgação | ECVitória

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Últimos dez jogos do ABC na temporada

  • ABC 2 x 0 Sousa-PB (Série D);
  • Central 0 x 1 ABC (Série D);
  • ABC 4 x 0 Juazeirense (Copa do Nordeste);
  • ABC 1 x 1 Central (Série D);
  • ABC 4 x 1 Ferroviário (Copa do Nordeste);
  • Sousa 0 x 1 ABC (Série D);
  • América-RN 1 x 2 ABC (Série D);
  • Imperatriz 1 x 3 (Copa do Nordeste);
  • ABC 4 x 0 Clube Laguna (Série D);
  • América-RN 0 x 3 ABC (Copa do Nordeste).

Vitória e ABC se enfrentam na próxima quarta-feira, 20, às 21h, no Barradão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. O duelo de volta acontece no dia 27 de maio, às 21h30, no Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.

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Tags

esporte clube vitória Futebol nordestino Wallyson

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