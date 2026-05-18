Ainda sem ganhar fora, Vitória é o segundo pior visitante da Série A

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Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Derrotado por 2 a 0 para o RB Bragantino neste domingo, 17, no interior de São Paulo, o Esporte Clube Vitória segue com o problema de pontuar pouco em partidas longe de Salvador. A campanha do Leão como visitante é a segunda pior do Campeonato Brasileiro.

Embora esteja fora da zona de rebaixamento e com um jogo atrasado, o Vitória fez 16 dos seus 19 pontos no Barradão. Com apenas 12,5% de aproveitamento, o Leão da Barra só é um visitante melhor que a Chapecoense, lanterna geral do Brasileirão.

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Até o momento, o Rubro-Negro acumula três empates e cinco derrotas nas oito rodadas que jogou fora de casa. Apesar do jejum, o técnico Jair Ventura reforçou que sua equipe "briga na parte de cima" e demonstrou incômodo com o mau desempenho como visitante.

"Sobre jogar fora de casa, lógico que nos incomoda. A gente quer acabar com isso o quanto antes, mas estamos no caminho certo. Temos mais uma decisão nessa semana. Graças a Deus, a nossa equipe está em três competições, então nosso calendário é cheio e o desgaste é maior", explicou o treinador.

Campanha do Vitória como visitante na Série A

Palmeiras 5x1 Vitória

Bahia 1x1 Vitória

Grêmio 2x0 Vitória

Cruzeiro 3x0 Vitória

Chapecoense 1x1 Vitória

Athletico 3x1 Vitória

Fluminense 2x2 Vitória

RB Bragantino 2x0 Vitória

Jair Ventura | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o Internacional no próximo sábado, 23, às 17h, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.