Jair critica arbitragem em derrota do Vitória: "Confusa mais uma vez"

Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo, 17, pela 16ª rodada do Brasileirão, não foi analisada por Jair Ventura apenas pelo desempenho do Vitória dentro de campo. Depois da partida no Estádio Cícero de Souza Marques, o técnico rubro-negro fez duras críticas à arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, principalmente por um pisão de Juninho Capixaba em Erick no fim do primeiro tempo, lance que, segundo ele, deveria ter resultado em cartão vermelho.

Jair comparou a jogada com outro lance recente envolvendo a própria equipe e reclamou da diferença de critério. Para o treinador, a arbitragem foi "muito confusa" durante a partida, com inversões de laterais, marcações duvidosas e decisões que interferiram no andamento do jogo.

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"Primeiramente, no último jogo, eu dei os parabéns para o Klaus, pela ótima arbitragem. E hoje o Wagner, mais uma vez, com a arbitragem muito confusa. Invertendo lateral, falta era para um lado, ele marcou pênalti, daqui a pouco não era. Eu tive um lance idêntico que aconteceu hoje com o Capixaba", relembrou.

"E ele chegou dando vermelho direto no jogo nosso. Eu tenho a imagem, inclusive. Hoje ele falou ali para o Maneca que foi sem querer. Mas a mão do Zé também foi sem querer. Então, quando você pisa sem querer no seu adversário, para mim, é vermelho", afirmou o técnico.

O lance citado por Jair aconteceu no fim da primeira etapa, quando Erick sofreu uma falta de Juninho Capixaba, seguiu mancando em campo, tentou voltar para o segundo tempo, mas precisou ser substituído. O treinador não culpou diretamente o lateral do Bragantino, mas voltou a reforçar que a infração deveria ter sido punida com mais rigor.

"Tanto que ele tirou o Erick do jogo. O Erick tenta voltar ao segundo tempo e sai lesionado pelo pisão. Não estou julgando aqui o Capixaba, é o capitão do time dos caras, tem uma carreira íntegra. Mas ele sem querer também pisando, para mim, é vermelho. Então, o Wagner, mais uma vez, sempre muito confusa a arbitragem dele", completou.

Vitória e Bragantino pe | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Situação de Erick

Pivô do incômodo com a arbitragem, o atacante recebeu o pisão de Juninho Capixaba no fim do primeiro tempo, voltou para a etapa final, mas precisou ser substituído pouco depois. Jair confirmou que a condição do jogador preocupa e voltou a relacionar a lesão à decisão da arbitragem de não expulsar o atleta do Bragantino.

"Preocupa e preocupa também porque não houve vermelho. Na situação de um pisão que tirou ele do jogo. As duas coisas me preocupam", afirmou.

Para os próximos compromissos, Jair Ventura não indicou novos retornos de atletas entregues ao departamento médico ou em transição. Segundo o treinador, as únicas novidades devem ser os jogadores que estavam fora por suspensão.

"Tirando, claro, os que estavam fora por suspensão. Só os fora por suspensão. Sem novidades", concluiu.

Erick pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Desgaste físico e mental

Além das reclamações contra a arbitragem, Jair Ventura reconheceu que o Vitória esteve muito abaixo no primeiro tempo. O Rubro-Negro vinha de uma sequência de cinco jogos sem perder, com três vitórias e dois empates, além de uma classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Para o treinador, o desgaste da equipe não foi apenas físico, mas também mental.

"O primeiro tempo foi muito abaixo. Eu vou além da parte física. Eu vou além da parte física pela parte mental. Um jogo para você eliminar um Flamengo, como a gente fez, não é só a parte física", comentou.

"É um mental muito forte. Você não poder tomar gol, você poder fazer um jogo de almanaque e você conseguir a classificação. E isso tem um desgaste muito grande", disse.

Jair também lembrou que o Vitória chegou ao confronto com muitos desfalques, e segundo ele, as ausências prejudicaram principalmente os mecanismos defensivos e a construção coletiva do time.

"Você pega uma viagem, chuva. A nossa linha de quatro, a gente joga com quatro. Quantos eu perdi hoje? Três. Qualquer time que perder três de quatro vai perder os mecanismos automatizados que existem. Não é que um jogador é melhor que o outro, são muitas mudanças", explicou.

Jair Ventura | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

"Praticamente outra equipe" no segundo tempo

Apesar da atuação ruim na primeira etapa, Jair viu melhora do Vitória depois do intervalo. O Rubro-Negro voltou mais competitivo, conseguiu empurrar o Bragantino para trás em alguns momentos e criou suas melhores oportunidades no segundo tempo, embora sem força suficiente para buscar o empate.

"O primeiro tempo foi muito abaixo. Segundo tempo, a gente melhora bastante. Praticamente outra equipe, mas não foi o suficiente. Acho que hoje vale para a gente lembrar que o último jogo aqui a gente praticamente nem competiu", opinou.

"E hoje a gente conseguiu botar eles lá atrás. Numa transição, a gente tomou o segundo gol, é verdade, mas teve poder de reação a equipe", avaliou.

Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Três competições e calendário cheio

O Vitória agora vira a chave para mais uma decisão. Depois da derrota para o Bragantino, o time volta a campo na quarta-feira, 20, contra o ABC, pela Copa do Nordeste. No sábado, 30, enfrenta o Internacional, novamente pelo Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura reforçou que a sequência intensa pesa no rendimento, mas também valorizou o fato de o Vitória seguir vivo em três frentes: oitavas de final da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Nordeste e Série A do Brasileirão.

"Temos mais uma decisão agora também. Nessa semana, descansar. Graças a Deus, a nossa equipe está em três competições. Então, o nosso calendário é cheio. O desgaste é maior. Mas feliz. Poder estar na oitava, na semifinal e disputando o Campeonato Brasileiro", disse.