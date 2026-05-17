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Suspensos, Erick e Nestor desfalcam Bahia contra o Coritiba

Meio-campistas receberam o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio e desfalcam o Esquadrão na próxima rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni
Por
Bahia perde Erick e Rodrigo Nestor para duelo contra o Coritiba
Bahia perde Erick e Rodrigo Nestor para duelo contra o Coritiba -

Além da sequência negativa na temporada, o Esporte Clube Bahia terá mais problemas para administrar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No empate diante do Grêmio, neste domingo, 17, na Arena Fonte Nova, os meio-campistas Erick e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do próximo compromisso do Tricolor de Aço.

Com isso, a dupla desfalcará a equipe no confronto contra o Coritiba, marcado para a próxima segunda-feira, 25, às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Os dois atletas cumprirão suspensão automática.

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O cenário aumenta a preocupação do Bahia em um momento delicado da temporada. Sem vencer há sete partidas consecutivas — maior jejum do clube desde 2024 —, o time comandado por Rogério Ceni chega pressionado para o duelo direto contra os paranaenses.

A partida, inclusive, ganhou contornos ainda mais importantes na briga pelas primeiras posições da Série A. Bahia e Coritiba aparecem empatados com 23 pontos e possuem o mesmo saldo de gols, primeiro critério de desempate da competição, ocupando a 8ª e 7ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

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Erick Esporte Clube Bahia Rodrigo Nestor

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