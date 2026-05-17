Juba sai de campo com dores na véspera da convocação da Copa do Mundo

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Luciano Juba pelo Bahia na última partida pela Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Luciano Juba deixou a partida entre Bahia e Grêmio, neste domingo, 17, na Arena Fonte Nova, com o auxílio do carro de apoio.

Por volta dos 14 minutos do segundo tempo, o camisa 46 do Esquadrão foi substituído após sentir um desconforto na região anterior da coxa esquerda, dando lugar a Iago Borduchi e acendendo um alerta em relação à convocação do dia seguinte, na segunda-feira, 18.

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Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, Juba é o principal jogador do Bahia na temporada, com oito gols marcados e três assistências distribuídas em 22 jogos até aqui.

O técnico italiano divulgará a lista final com os nomes dos 26 convocados que defenderão o Brasil na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

