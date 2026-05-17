Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

DE FORA?

Juba sai de campo com dores na véspera da convocação da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo saiu com carro de apoio do confronto entre Bahia e Grêmio neste domingo, 17

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Luciano Juba pelo Bahia na última partida pela Copa do Brasil
Luciano Juba pelo Bahia na última partida pela Copa do Brasil -

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Luciano Juba deixou a partida entre Bahia e Grêmio, neste domingo, 17, na Arena Fonte Nova, com o auxílio do carro de apoio.

Por volta dos 14 minutos do segundo tempo, o camisa 46 do Esquadrão foi substituído após sentir um desconforto na região anterior da coxa esquerda, dando lugar a Iago Borduchi e acendendo um alerta em relação à convocação do dia seguinte, na segunda-feira, 18.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COCA-COLA

Copa do Mundo aumenta furtos em supermercados no Brasil
Copa do Mundo aumenta furtos em supermercados no Brasil imagem

'DIFERENCIADO'

Craque do Tetra fala sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo
Craque do Tetra fala sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo imagem

BOLADA

Bahia vai receber valor milionário se Juba for convocado para Copa
Bahia vai receber valor milionário se Juba for convocado para Copa imagem

Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, Juba é o principal jogador do Bahia na temporada, com oito gols marcados e três assistências distribuídas em 22 jogos até aqui.

O técnico italiano divulgará a lista final com os nomes dos 26 convocados que defenderão o Brasil na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Ancelotti copa do mundo Luciano Juba

Relacionadas

Mais lidas