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'DIFERENCIADO'

Craque do Tetra fala sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo

Declarações do campeão mundial foram feitas em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil

Gustavo Nascimento
Por
A convocação de Neymar é um dos maiores pontos de debate sobre a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
A convocação de Neymar é um dos maiores pontos de debate sobre a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O ex-atacante Bebeto, campeão mundial em 1994 com a camisa da Seleção Brasileira, falou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o craque revelado pelo Vitória, o camisa 10 do Santos seria uma peça importante na equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, mas ele precisa estar “preparado” para isso.

“O Ney estando bem fisicamente… Eu sempre falei isso: o Ney é o diferenciado, né? Ele está buscando, está se cuidando. Eu vou torcer para que ele esteja, mas isso é o treinador que tem que decidir”, disse Bebeto em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

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Ainda de acordo com o tetracampeão, Neymar jogaria em qualquer time se estiver em boas condições físicas:

O Ney estando bem, quem é que não quer o Ney? Ele joga em qualquer lugar, qualquer Seleção do mundo.

Bebeto - Ex-jogador do Vitória e da Seleção Brasileira

Reserva de luxo

Bebeto reforçou que Neymar Jr. poderia ser um diferencial para a Seleção Brasileira mesmo se ficasse no banco dos reservas: “Só ele indo para a Copa já vai ser muito diferente. É o que todo mundo sabe. Ele pode ajudar. Quem é que não quer ser campeão do mundo? Quer marcar sua história? E é a última chance, né?”.

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Ao final da entrevista, Bebeto afirmou que vai “torcer” para que o craque do Santos esteja em boas condições: “É bom lembrar que ele teve as contusões e ele está praticamente se recuperando, já está recuperando, e vem mostrando muito… É torcer para que ele esteja bem e possa ajudar a gente.”

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