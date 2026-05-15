Craque do Tetra fala sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo

A convocação de Neymar é um dos maiores pontos de debate sobre a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O ex-atacante Bebeto, campeão mundial em 1994 com a camisa da Seleção Brasileira, falou sobre a possível convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o craque revelado pelo Vitória, o camisa 10 do Santos seria uma peça importante na equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, mas ele precisa estar “preparado” para isso.

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 está chegando. E o #Stadium ouviu o tetracampeão Bebeto sobre um tema que divide os torcedores: o técnico Carlo Ancelotti vai escalar Neymar? ⚽#Stadium, de terça a sexta, às 18h30, na TV Brasil. 📲 pic.twitter.com/0ecOiCYJLR — TV Brasil (@TVBrasil) May 15, 2026

“O Ney estando bem fisicamente… Eu sempre falei isso: o Ney é o diferenciado, né? Ele está buscando, está se cuidando. Eu vou torcer para que ele esteja, mas isso é o treinador que tem que decidir”, disse Bebeto em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

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Ainda de acordo com o tetracampeão, Neymar jogaria em qualquer time se estiver em boas condições físicas:

O Ney estando bem, quem é que não quer o Ney? Ele joga em qualquer lugar, qualquer Seleção do mundo. Bebeto - Ex-jogador do Vitória e da Seleção Brasileira

Reserva de luxo

Bebeto reforçou que Neymar Jr. poderia ser um diferencial para a Seleção Brasileira mesmo se ficasse no banco dos reservas: “Só ele indo para a Copa já vai ser muito diferente. É o que todo mundo sabe. Ele pode ajudar. Quem é que não quer ser campeão do mundo? Quer marcar sua história? E é a última chance, né?”.

Ao final da entrevista, Bebeto afirmou que vai “torcer” para que o craque do Santos esteja em boas condições: “É bom lembrar que ele teve as contusões e ele está praticamente se recuperando, já está recuperando, e vem mostrando muito… É torcer para que ele esteja bem e possa ajudar a gente.”