Bahia vai receber valor milionário se Juba for convocado para Copa

Luciano Juba, do Bahia, em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Programa de Benefícios de Clubes da Fifa vai fazer um aporte recorde para a Copa do Mundo de 2026. Para as equipes cederem seus atletas para a maior competição entre seleções do mundo, a entidade distribuirá ao todo 355 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 2 bilhões. O valor aponta um crescimento de 69% em relação à edição de 2022, quando foram repassados 209 milhões de dólares.

O Bahia aguarda, portanto, a convocação do técnico Carlo Ancelotti para saber se o lateral-esquerdo Luciano Juba vai representar o Tricolor no Mundial. A lista será anunciada na próxima segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Manhã, no Rio de Janeiro.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Se o camisa 46 do Esquadrão de Aço estiver entre os 26 jogadores da Seleção Brasileira citados pelo treinador italiano, o Tricolor receberá em média 11 mil dólares (cerca de R$ 55 mil) por cada dia que o jogador estiver à disposição do Brasil. Em um cenário em que a Amarelinha seja eliminada ainda na fase de grupos, cada clube já vai faturar 250 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão) por atleta convocado.

Premiação no Catar

A estimativa foi parecida com a Copa do Mundo de 2022, que contou com 837 jogadores e beneficiou 441 clubes em todo o mundo. De acordo com levantamento da Fifa, um jogador que chegou na final do torneio rendeu ao seu clube cerca de 390 mil dólares (quase R$ 2 milhões de reais na cotação da época).

As equipes que mais faturaram com o programa na última edição foram:

Manchester City - US$ 4,596 milhões;

Barcelona - US$ 4,538 milhões;

Bayern de Munique - US$ 4,331 milhões;

PSG - US$ 3,835 milhões;

Real Madrid - US$ 3,86 milhões.

Na América do Sul, o River Plate, da Argentina, foi o clube que mais arrecadou, com 1,204 milhão de dólares, enquanto o Flamengo foi o brasileiro que liderou os recebimentos com um total de 838,335 mil dólares. O Nacional do Uruguai foi o terceiro colocado na lista, com 401,515 mil dólares.