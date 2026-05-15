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BOLADA

Bahia vai receber valor milionário se Juba for convocado para Copa

Tricolor aguarda lista de Carlo Ancelotti para garantir premiação da Fifa

Lucas Vilas Boas
Por
Luciano Juba, do Bahia, em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira
Luciano Juba, do Bahia, em entrevista coletiva pela Seleção Brasileira -

O Programa de Benefícios de Clubes da Fifa vai fazer um aporte recorde para a Copa do Mundo de 2026. Para as equipes cederem seus atletas para a maior competição entre seleções do mundo, a entidade distribuirá ao todo 355 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 2 bilhões. O valor aponta um crescimento de 69% em relação à edição de 2022, quando foram repassados 209 milhões de dólares.

O Bahia aguarda, portanto, a convocação do técnico Carlo Ancelotti para saber se o lateral-esquerdo Luciano Juba vai representar o Tricolor no Mundial. A lista será anunciada na próxima segunda-feira, 18, às 17h, no Museu do Manhã, no Rio de Janeiro.

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Se o camisa 46 do Esquadrão de Aço estiver entre os 26 jogadores da Seleção Brasileira citados pelo treinador italiano, o Tricolor receberá em média 11 mil dólares (cerca de R$ 55 mil) por cada dia que o jogador estiver à disposição do Brasil. Em um cenário em que a Amarelinha seja eliminada ainda na fase de grupos, cada clube já vai faturar 250 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão) por atleta convocado.

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Premiação no Catar

A estimativa foi parecida com a Copa do Mundo de 2022, que contou com 837 jogadores e beneficiou 441 clubes em todo o mundo. De acordo com levantamento da Fifa, um jogador que chegou na final do torneio rendeu ao seu clube cerca de 390 mil dólares (quase R$ 2 milhões de reais na cotação da época).

As equipes que mais faturaram com o programa na última edição foram:

  • Manchester City - US$ 4,596 milhões;
  • Barcelona - US$ 4,538 milhões;
  • Bayern de Munique - US$ 4,331 milhões;
  • PSG - US$ 3,835 milhões;
  • Real Madrid - US$ 3,86 milhões.

Na América do Sul, o River Plate, da Argentina, foi o clube que mais arrecadou, com 1,204 milhão de dólares, enquanto o Flamengo foi o brasileiro que liderou os recebimentos com um total de 838,335 mil dólares. O Nacional do Uruguai foi o terceiro colocado na lista, com 401,515 mil dólares.

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Copa do Mundo 2026 Esporte Clube Bahia Luciano Juba seleção brasileira

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