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HOME > esportes > E.C.BAHIA

MUDANÇA NA DEFESA

Crise na zaga pode fazer Grêmio estrear jovem de 18 anos contra Bahia

Tricolor Gaúcho viaja para Salvador com dúvidas no setor defensivo

Lucas Vilas Boas
Por
Luis Eduardo, promessa do Grêmio
Luis Eduardo, promessa do Grêmio -

O Grêmio terá que lidar com desfalques na defesa para encarar o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Castro perdeu os zagueiros Gustavo Martins e Balbuena durante a vitória sobre o Confiança na Copa do Brasil, que foram substituídos, e pode ter que inovar para formar a lista de jogadores que viajaram para Salvador.

Titular da equipe, Gustavo deixou o gramado no final do primeiro tempo da última partida após sentir uma tontura em uma dividida, mas ainda pode estar à disposição para o compromisso na Arena Fonte Nova. Balbuena, por outro lado, sentiu uma lesão e não estará disponível.

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Com as ausências no setor, o jovem Luís Eduardo, de 18 anos, foi chamado para integrar o grupo do Grêmio para encarar o Bahia. O atleta fez apenas duas partidas no futebol profissional, e ainda não esteve em campo em partidas do Campeonato Brasileiro, mas tem convocações para Seleção Brasileira de base no currículo.

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Alternativas

O experiente Walter Kannemann é uma mais uma opção para Luís Castro, assim como Wagner Leonardo. O ex-jogador do Vitória tem perdido espaço e, apesar de ter viajado com a delegação para Sergipe, nem sequer foi para o banco de reservas no último confronto pela Copa do Brasil.

"Agora para o próximo jogo o Kannemann está disponível e não estará o Balbuena, certamente, porque sentiu. Foi um aquecimento muito rápido para entrar em campo. Não foi o tempo ideal", disse Luís Castro em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 14.

Luís Castro, técnico português do Grêmio
Luís Castro, técnico português do Grêmio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio ao momento de incertezas no setor, a única unanimidade é o jovem Viery, um dos principais jogadores do Grêmio na temporada. Aos 21 anos, o defensor é titular absoluto da equipe, desbancando, por exemplo, o investimento de aproximadamente R$ 26 milhões por Wagner Leonardo em fevereiro de 2025.

Outros jogadores que não devem enfrentar o Bahia:

  • Nardoni (lesão na coxa esquerda);
  • Arthur (lesão na coxa direita);
  • Villasanti (final e recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo);
  • Marlon (fratura no tornozelo direito);

Bahia e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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