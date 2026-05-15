Crise na zaga pode fazer Grêmio estrear jovem de 18 anos contra Bahia

Luis Eduardo, promessa do Grêmio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Grêmio terá que lidar com desfalques na defesa para encarar o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Castro perdeu os zagueiros Gustavo Martins e Balbuena durante a vitória sobre o Confiança na Copa do Brasil, que foram substituídos, e pode ter que inovar para formar a lista de jogadores que viajaram para Salvador.

Titular da equipe, Gustavo deixou o gramado no final do primeiro tempo da última partida após sentir uma tontura em uma dividida, mas ainda pode estar à disposição para o compromisso na Arena Fonte Nova. Balbuena, por outro lado, sentiu uma lesão e não estará disponível.

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Com as ausências no setor, o jovem Luís Eduardo, de 18 anos, foi chamado para integrar o grupo do Grêmio para encarar o Bahia. O atleta fez apenas duas partidas no futebol profissional, e ainda não esteve em campo em partidas do Campeonato Brasileiro, mas tem convocações para Seleção Brasileira de base no currículo.

Alternativas

O experiente Walter Kannemann é uma mais uma opção para Luís Castro, assim como Wagner Leonardo. O ex-jogador do Vitória tem perdido espaço e, apesar de ter viajado com a delegação para Sergipe, nem sequer foi para o banco de reservas no último confronto pela Copa do Brasil.

"Agora para o próximo jogo o Kannemann está disponível e não estará o Balbuena, certamente, porque sentiu. Foi um aquecimento muito rápido para entrar em campo. Não foi o tempo ideal", disse Luís Castro em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 14.

Luís Castro, técnico português do Grêmio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio ao momento de incertezas no setor, a única unanimidade é o jovem Viery, um dos principais jogadores do Grêmio na temporada. Aos 21 anos, o defensor é titular absoluto da equipe, desbancando, por exemplo, o investimento de aproximadamente R$ 26 milhões por Wagner Leonardo em fevereiro de 2025.

Outros jogadores que não devem enfrentar o Bahia:

Nardoni (lesão na coxa esquerda);

Arthur (lesão na coxa direita);

Villasanti (final e recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo);

Marlon (fratura no tornozelo direito);

Bahia e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.