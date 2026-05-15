Ex-Bahia é alvo de protestos da torcida do São Paulo: "Verme"

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Cauly, meia ex-Bahia e atualmente no São Paulo - Foto: Rubens Chiri | São Paulo FC

Jogador emprestado que ainda pertence ao Esporte Clube Bahia, Cauly foi alvo do protesto de torcedores em meio a má fase do São Paulo. Eliminado para o Juventude na Copa do Brasil, o clube paulista recém demitiu o técnico Roger Machado, outro ex-Esquadrão.

Integrantes da Torcida Tricolor Independente, maior organizada ligada ao São Paulo, foram ao CT da Barra Funda, na quinta-feira, 14, e protestaram contra os maus resultados da equipe na temporada. Os principais alvos foram o executivo de futebol Rui Costa e os jogadores.

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Além dos gritos de "time sem vergonha" e "Rui Costa pede para sair", os torcedores fizeram ameaças caso encontrem atletas do elenco em festas noturnas. Cauly foi um dos que recebeu uma crítica direcionada: "Você Cauly, veio pra não jogar nada seu verme?".

Assista abaixo o vídeo

Empréstimo e negociação

Cauly deixou o Bahia no início desta temporada, em fevereiro, após ser emprestado ao São Paulo até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo. O Tricolor de Aço recebeu 500 mil euros (cerca de R$ 2,91 milhões) pela cessão do atleta. Além disso, o acordo prevê metas estabelecidas.

Caso o jogador atinja a primeira meta estipulada em contrato — 25 partidas disputadas — o clube paulista será obrigado a pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta. Há, ainda, uma segunda meta prevista, que pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.

Se Cauly cumprir todas as metas estabelecidas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual negociação futura.