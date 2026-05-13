Caiu! Gigante da Série A demite técnico após vexame na Copa do Brasil

Clube foi eliminado de forma precoce da Copa do Brasil - Foto: Divulgação | CBF

O São Paulo anunciou, pouco tempo depois da eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 13, a demissão do técnico Roger Machado. O clube paulista perdeu por 3 a 1 para o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, e deu adeus à competição mesmo após a vitória pela vantagem mínima no jogo de ida.

O revés para o time gaúcho não foi o único fato que motivou a demissão do treinador. O São Paulo não vence há cinco jogos na temporada, e desce posições no Campeonato Brasileiro a cada rodada. Vale lembrar que a equipe era líder da competição quando Roger Machado assumiu o cargo.

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O time paulista fez 17 partidas sob o comando do treinador, venceu sete, empatou quatro e perdeu seis. Com Hernán Crespo, técnico que foi demitido para, posteriormente, Roger ser contratado, o São Paulo protagonizou um bom início de Brasileirão, mas o ciclo foi encerrado após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão.

"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Roger Machado e de sua comissão técnica. A decisão foi tomada após a partida contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil", diz o comunicado no clube nas redes sociais.

O JOGO

Atual nono colocado na Série B, o Juventude abriu vantagem para os mandantes com gols de Pinheiro e Marcos Paulo, mas Tapia diminuiu para o Tricolor. O time mandante viu a situação piorar após seu camisa 10, Luciano, cair no gramado e precisar de substituição.

A solução de Roger Machado foi a entrada de Ferreirinha, que acertou o braço na nuca do zagueiro Rodrigo Sam em uma disputa de bola, e foi expulso com poucos segundos em campo. Com um jogador a mais, o Juventude marcou nos acréscimos da partida com Mandaca e decidiu a classificação às oitavas.