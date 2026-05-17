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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia empata com o Grêmio em jogo marcado por protestos

Tricolor chega a sete jogos sem vencer na temporada

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Bahia empata com o Grêmio e crise com Ceni ganha força
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Apático, o Esporte Clube Bahia ampliou a sequência de jogos sem vencer na temporada. Neste domingo, 17, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão empatou por 1 a 1 com o Grêmio — chegando à marca de sete partidas sem triunfos — em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado por uma série de protestos da torcida tricolor, cobrando desempenho dos jogadores e, principalmente, a demissão do técnico Rogério Ceni.

Antes, durante e depois do jogo, os torcedores azul, vermelho e branco protestaram contra o treinador. “Adeus, Ceni!” e “Rogério Ceni, vai se f*, o meu Bahia não precisa de você” foram os principais cantos da torcida tricolor.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 23 pontos, dividindo a 6ª posição na tabela de classificação com o Coritiba, que possui não apenas a mesma pontuação, mas também o mesmo saldo de gols — primeiro critério de desempate.

O jogo

O Grêmio abriu o placar por volta dos 17 minutos do segundo tempo, com Viery, logo após a substituição de Luciano Juba, que deixou o campo sentindo um desconforto. Apenas dez minutos depois, o Bahia chegou ao empate com Sanabria, que balançou as redes após passe de Iago Borduchi, acionado justamente para substituir Juba na partida.

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Próximo jogo

Com o calendário vazio, o Bahia só volta a campo na próxima segunda-feira, 25, às 20h, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x Grêmio

O quê: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quando: 17/05, às 16h

Onde: Arena Fonte Nova, Salvador

Escalações

Bahia: Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Luis Eduardo e Viery; Pedro Gabriel, Noriega e Léo Peres; Willian, Carlos Vinicius e Enamorado. Técnico: Luis Castro.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antônio Mendes (PA)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

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Tags

EC Bahia Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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