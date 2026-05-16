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HOME > esportes > E.C.BAHIA

CRISE?

Bahia vive temporada com menos jogos em mais de vinte anos

Desde 2005, quando foi rebaixado para a Série C, o Bahia não jogava tão pouco em um ano

Marina Branco
Por
Bahia pela Copa do Brasil
Bahia pela Copa do Brasil -

A eliminação para o Remo na Copa do Brasil não custou ao Bahia apenas a permanência em uma das competições mais importantes do calendário nacional. A queda precoce também redesenhou completamente o restante da temporada tricolor, quebrando inclusive recordes negativos para o time.

Fora da Copa do Brasil e já sem competições continentais ou regionais pela frente, o Esquadrão terá, em 2026, o calendário mais enxuto em mais de duas décadas.

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Com apenas o Campeonato Brasileiro a disputar até o fim do ano, o Bahia deve encerrar a temporada com 53 jogos oficiais. O número é o menor desde 2005, ano marcado por um dos capítulos mais dolorosos da história do clube - o rebaixamento para a Série C.

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Até aqui, o Bahia disputou 29 partidas em 2026. Restam apenas as 24 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o que fecha a conta em 53 compromissos na temporada.

Em 2026, o Tricolor jogou 11 vezes no Campeonato Baiano, competição em que foi campeão, disputou apenas duas partidas na Copa do Brasil, duas na fase prévia da Libertadores e terá os 38 jogos da Série A.

A diferença em relação a 2025, ano que entrou para a história do Bahia com o tão sonhado retorno à Libertadores, é grande. No ano passado, o Bahia entrou em campo 80 vezes, impulsionado por uma temporada cheia, com título da Copa do Nordeste, participação nas fases preliminares e na fase de grupos da Libertadores, passagem pelos playoffs da Sul-Americana, além de Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Baiano.

Na prática, o time fará 27 jogos a menos em 2026 do que disputou em 2025.

Bahia na última partida pela Copa do Brasil
Bahia na última partida pela Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Maratona de 2025

Com 80 partidas, 2025 terminou como o quarto ano com mais jogos oficiais do clube. Naquele calendário, o Esquadrão disputou 13 partidas pelo Campeonato Baiano, 11 pela Copa do Nordeste, seis pela Copa do Brasil, 38 pelo Campeonato Brasileiro, duas pela Sul-Americana e dez pela Libertadores.

Já em 2026, o cenário ficou drasticamente mais curto, com 11 jogos no estadual, dois na Copa do Brasil, dois na Libertadores e 38 no Brasileirão. Sem Copa do Nordeste, sem Sul-Americana e eliminado cedo dos outros torneios, o clube terá uma reta final exclusiva de Série A.

Bahia na última partida pela Copa do Brasil
Bahia na última partida pela Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Menor número desde 2005

A última vez que o Bahia teve uma temporada tão curta foi em 2005. Naquele ano, o clube disputou apenas 37 jogos, sendo 21 pela Série B, 14 pelo Campeonato Baiano e dois pela Copa do Brasil.

O Bahia caiu ainda na primeira fase para o Grêmio, após vencer por 2 a 1 em Salvador, perder por 1 a 0 fora de casa e acabar eliminado pelo critério do gol marcado como visitante.

Naquela época na Série B, que tinha formato diferente, com primeira fase em turno único entre 22 clubes, o Bahia terminou na 18ª colocação e foi rebaixado para a Série C. No Campeonato Baiano, ficou com o vice-campeonato diante do Vitória.

Bahia contra o Remo pela volta da Copa do Brasil
Bahia contra o Remo pela volta da Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Desde então, o clube não encerrava uma temporada com tão poucos compromissos oficiais. Agora, resta apenas o Brasileirão, onde o Bahia ocupa a sexta colocação, com 22 pontos em 14 jogos.

A eliminação para o Remo, então, não dá muito tempo para lamentação, voltando o foco para este domingo, 17, às 16h, quando o Esquadrão encara o Grêmio, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Tags

Brasileirão copa do brasil Esporte Clube Bahia

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