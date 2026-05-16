Vida privada de Carlo Ancelotti será foco de filme sobre técnico

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Filme está sendo produzido pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Um documentário sobre Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira de futebol, está sendo produzido pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino (‘Parthenope - Os Amores de Nápoles’), em colaboração com a produtora The Apartment. Os direitos de distribuição internacional estão sendo vendidos em Cannes.

Segundo a Revista Screen, o projeto vai focar na vida privada de Ancelotti durante a preparação do time brasileiro para a Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá em junho.

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O cineasta também acompanhará o técnico e a seleção ao longo da competição para, em seguida, voltar à Itália.

O longa é uma produção de Francesco Melzi d'Eril da MDE Films, Chloe McClay, Celia Babini e Buck Andrews da Tart Productions, e Gabriele Moratti da MeMo Films.

A produção executiva é de Eric Beard em associação com Where Is Football.

Até o momento, não há informações sobre data de lançamento.