DOCUMENTÁRIO
Vida privada de Carlo Ancelotti será foco de filme sobre técnico
Filme está sendo produzido pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino
Um documentário sobre Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira de futebol, está sendo produzido pelo cineasta italiano Paolo Sorrentino (‘Parthenope - Os Amores de Nápoles’), em colaboração com a produtora The Apartment. Os direitos de distribuição internacional estão sendo vendidos em Cannes.
Segundo a Revista Screen, o projeto vai focar na vida privada de Ancelotti durante a preparação do time brasileiro para a Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá em junho.
O cineasta também acompanhará o técnico e a seleção ao longo da competição para, em seguida, voltar à Itália.
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O longa é uma produção de Francesco Melzi d'Eril da MDE Films, Chloe McClay, Celia Babini e Buck Andrews da Tart Productions, e Gabriele Moratti da MeMo Films.
A produção executiva é de Eric Beard em associação com Where Is Football.
Até o momento, não há informações sobre data de lançamento.