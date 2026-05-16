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6 séries curtas de suspense da Netflix para ver neste fim de semana

Entre crimes, desaparecimentos e segredos sombrios, produções da Netflix apostam em poucos episódios e histórias cheias de suspense

Beatriz Santos
Por
Essas séries de mistério da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana
Essas séries de mistério da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana -

O fim de semana chegou e, para muita gente, não existe combinação melhor do que sofá, streaming e uma boa maratona. Para quem procura histórias intrigantes sem precisar encarar temporadas gigantescas, a Netflix reúne séries perfeitas para assistir em poucos dias.

Misturando suspense psicológico, investigações criminais e mistérios familiares, essas produções apostam em tramas intensas e episódios enxutos para prender a atenção do público do começo ao fim. O formato curto acaba sendo ideal para quem quer terminar a maratona ainda no fim de semana.

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Mas, em meio à enorme quantidade de títulos disponíveis nas plataformas, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Entre novidades, thrillers pouco conhecidos e séries internacionais, muita coisa boa acaba ficando escondida no catálogo.

Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de séries curtas de mistério disponíveis na Netflix para quem quer mergulhar em histórias cheias de tensão, crimes e grandes reviravoltas.

6 séries da Netflix para ver AGORA

A Grande Descoberta

Cena de A Grande Descoberta
Cena de A Grande Descoberta | Foto: Divulgação

Inspirada em uma história real, a série acompanha a investigação de um duplo homicídio que permaneceu sem solução por 16 anos na cidade de Linköping, na Suécia. O caso só avança graças ao trabalho inovador de um genealogista.

Ao lado de um detetive, ele tenta encontrar o assassino antes que o caso seja encerrado definitivamente. A trama mistura investigação criminal e drama ao explorar os impactos que crimes não solucionados causam nas vítimas, famílias e sociedade.

Dept. Q

Cena de Dept. Q
Cena de Dept. Q | Foto: Divulgação

A produção acompanha Carl Mock, um detetive brilhante, mas extremamente arrogante, que acaba isolado em um departamento criado para investigar casos antigos e nunca solucionados pela polícia de Edimburgo.

Enquanto tenta lidar com o trauma de uma operação que terminou em tragédia, Carl mergulha em investigações que envolvem segredos perigosos e falhas dentro da própria polícia. A série mistura suspense, drama policial e tensão psicológica.

O Monstro Em Mim

Cena de O Monstro em Mim
Cena de O Monstro em Mim | Foto: Divulgação

Após a morte trágica do filho, a escritora Aggie Wiggs abandona a carreira e se afasta da vida pública. Tudo muda quando um magnata imobiliário, suspeito do desaparecimento da própria esposa, se muda para a casa ao lado.

Obcecada pela história, Aggie encontra no mistério a inspiração para voltar a escrever. Mas, conforme aprofunda a investigação, ela descobre segredos obscuros que transformam a busca pela verdade em um caminho cada vez mais perigoso.

Detetive Forst

Cena de Detetive Forst
Cena de Detetive Forst | Foto: Divulgação

A série acompanha Wiktor Forst, detetive conhecido por seus métodos pouco convencionais, que assume a investigação de assassinatos brutais nas Montanhas Tatra.

Após ser afastado da polícia, ele decide continuar o caso ao lado de uma jornalista determinada. Juntos, os dois descobrem que os crimes podem estar ligados a figuras poderosas e influentes da cidade.

O Cuco de Cristal

Cena de O Cuco de Cristal
Cena de O Cuco de Cristal | Foto: Divulgação

Depois de receber um transplante de coração, a jovem médica Clara Merlo decide visitar a cidade natal do doador em busca de respostas sobre a pessoa que salvou sua vida.

No local, ela encontra uma comunidade marcada por tragédias, desaparecimentos e segredos antigos. Aos poucos, Clara percebe que o mistério envolvendo o doador pode estar conectado a acontecimentos sombrios que atravessam gerações.

Homem em Chamas

Cena de Homem em Chamas
Cena de Homem em Chamas | Foto: Divulgação

John Creasy é um ex-mercenário da Forças Especiais conhecido por suas habilidades espetaculares e sua capacidade de sobrevivência até mesmo nas situações mais letais.

Quando ele perde seu único companheiro de batente, John decide enfrentar um severo transtorno pós-traumático através da vingança. Assim, ele vai atrás das forças que destruíram a família de seu amigo, defendendo, ainda, a filha do colega morto das ameaças dos responsáveis. Arrastado para o perigo novamente, Creasy precisará lutar como nunca para vencer seus demônios.

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