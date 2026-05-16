SE LIGA NA DICA
6 séries curtas de suspense da Netflix para ver neste fim de semana
Entre crimes, desaparecimentos e segredos sombrios, produções da Netflix apostam em poucos episódios e histórias cheias de suspense
O fim de semana chegou e, para muita gente, não existe combinação melhor do que sofá, streaming e uma boa maratona. Para quem procura histórias intrigantes sem precisar encarar temporadas gigantescas, a Netflix reúne séries perfeitas para assistir em poucos dias.
Misturando suspense psicológico, investigações criminais e mistérios familiares, essas produções apostam em tramas intensas e episódios enxutos para prender a atenção do público do começo ao fim. O formato curto acaba sendo ideal para quem quer terminar a maratona ainda no fim de semana.
Leia Também:
Mas, em meio à enorme quantidade de títulos disponíveis nas plataformas, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Entre novidades, thrillers pouco conhecidos e séries internacionais, muita coisa boa acaba ficando escondida no catálogo.
Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de séries curtas de mistério disponíveis na Netflix para quem quer mergulhar em histórias cheias de tensão, crimes e grandes reviravoltas.
6 séries da Netflix para ver AGORA
A Grande Descoberta
Inspirada em uma história real, a série acompanha a investigação de um duplo homicídio que permaneceu sem solução por 16 anos na cidade de Linköping, na Suécia. O caso só avança graças ao trabalho inovador de um genealogista.
Ao lado de um detetive, ele tenta encontrar o assassino antes que o caso seja encerrado definitivamente. A trama mistura investigação criminal e drama ao explorar os impactos que crimes não solucionados causam nas vítimas, famílias e sociedade.
Dept. Q
A produção acompanha Carl Mock, um detetive brilhante, mas extremamente arrogante, que acaba isolado em um departamento criado para investigar casos antigos e nunca solucionados pela polícia de Edimburgo.
Enquanto tenta lidar com o trauma de uma operação que terminou em tragédia, Carl mergulha em investigações que envolvem segredos perigosos e falhas dentro da própria polícia. A série mistura suspense, drama policial e tensão psicológica.
O Monstro Em Mim
Após a morte trágica do filho, a escritora Aggie Wiggs abandona a carreira e se afasta da vida pública. Tudo muda quando um magnata imobiliário, suspeito do desaparecimento da própria esposa, se muda para a casa ao lado.
Obcecada pela história, Aggie encontra no mistério a inspiração para voltar a escrever. Mas, conforme aprofunda a investigação, ela descobre segredos obscuros que transformam a busca pela verdade em um caminho cada vez mais perigoso.
Detetive Forst
A série acompanha Wiktor Forst, detetive conhecido por seus métodos pouco convencionais, que assume a investigação de assassinatos brutais nas Montanhas Tatra.
Após ser afastado da polícia, ele decide continuar o caso ao lado de uma jornalista determinada. Juntos, os dois descobrem que os crimes podem estar ligados a figuras poderosas e influentes da cidade.
O Cuco de Cristal
Depois de receber um transplante de coração, a jovem médica Clara Merlo decide visitar a cidade natal do doador em busca de respostas sobre a pessoa que salvou sua vida.
No local, ela encontra uma comunidade marcada por tragédias, desaparecimentos e segredos antigos. Aos poucos, Clara percebe que o mistério envolvendo o doador pode estar conectado a acontecimentos sombrios que atravessam gerações.
Homem em Chamas
John Creasy é um ex-mercenário da Forças Especiais conhecido por suas habilidades espetaculares e sua capacidade de sobrevivência até mesmo nas situações mais letais.
Quando ele perde seu único companheiro de batente, John decide enfrentar um severo transtorno pós-traumático através da vingança. Assim, ele vai atrás das forças que destruíram a família de seu amigo, defendendo, ainda, a filha do colega morto das ameaças dos responsáveis. Arrastado para o perigo novamente, Creasy precisará lutar como nunca para vencer seus demônios.