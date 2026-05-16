6 séries curtas de suspense da Netflix para ver neste fim de semana

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Essas séries de mistério da Netflix são perfeitas para quem busca uma boa maratona neste fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana chegou e, para muita gente, não existe combinação melhor do que sofá, streaming e uma boa maratona. Para quem procura histórias intrigantes sem precisar encarar temporadas gigantescas, a Netflix reúne séries perfeitas para assistir em poucos dias.

Misturando suspense psicológico, investigações criminais e mistérios familiares, essas produções apostam em tramas intensas e episódios enxutos para prender a atenção do público do começo ao fim. O formato curto acaba sendo ideal para quem quer terminar a maratona ainda no fim de semana.

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Mas, em meio à enorme quantidade de títulos disponíveis nas plataformas, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Entre novidades, thrillers pouco conhecidos e séries internacionais, muita coisa boa acaba ficando escondida no catálogo.



Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de séries curtas de mistério disponíveis na Netflix para quem quer mergulhar em histórias cheias de tensão, crimes e grandes reviravoltas.

6 séries da Netflix para ver AGORA

A Grande Descoberta

Cena de A Grande Descoberta | Foto: Divulgação

Inspirada em uma história real, a série acompanha a investigação de um duplo homicídio que permaneceu sem solução por 16 anos na cidade de Linköping, na Suécia. O caso só avança graças ao trabalho inovador de um genealogista.



Ao lado de um detetive, ele tenta encontrar o assassino antes que o caso seja encerrado definitivamente. A trama mistura investigação criminal e drama ao explorar os impactos que crimes não solucionados causam nas vítimas, famílias e sociedade.

Dept. Q

Cena de Dept. Q | Foto: Divulgação

A produção acompanha Carl Mock, um detetive brilhante, mas extremamente arrogante, que acaba isolado em um departamento criado para investigar casos antigos e nunca solucionados pela polícia de Edimburgo.



Enquanto tenta lidar com o trauma de uma operação que terminou em tragédia, Carl mergulha em investigações que envolvem segredos perigosos e falhas dentro da própria polícia. A série mistura suspense, drama policial e tensão psicológica.

O Monstro Em Mim

Cena de O Monstro em Mim | Foto: Divulgação

Após a morte trágica do filho, a escritora Aggie Wiggs abandona a carreira e se afasta da vida pública. Tudo muda quando um magnata imobiliário, suspeito do desaparecimento da própria esposa, se muda para a casa ao lado.



Obcecada pela história, Aggie encontra no mistério a inspiração para voltar a escrever. Mas, conforme aprofunda a investigação, ela descobre segredos obscuros que transformam a busca pela verdade em um caminho cada vez mais perigoso.

Detetive Forst

Cena de Detetive Forst | Foto: Divulgação

A série acompanha Wiktor Forst, detetive conhecido por seus métodos pouco convencionais, que assume a investigação de assassinatos brutais nas Montanhas Tatra.



Após ser afastado da polícia, ele decide continuar o caso ao lado de uma jornalista determinada. Juntos, os dois descobrem que os crimes podem estar ligados a figuras poderosas e influentes da cidade.

O Cuco de Cristal

Cena de O Cuco de Cristal | Foto: Divulgação

Depois de receber um transplante de coração, a jovem médica Clara Merlo decide visitar a cidade natal do doador em busca de respostas sobre a pessoa que salvou sua vida.



No local, ela encontra uma comunidade marcada por tragédias, desaparecimentos e segredos antigos. Aos poucos, Clara percebe que o mistério envolvendo o doador pode estar conectado a acontecimentos sombrios que atravessam gerações.

Homem em Chamas

Cena de Homem em Chamas | Foto: Divulgação

John Creasy é um ex-mercenário da Forças Especiais conhecido por suas habilidades espetaculares e sua capacidade de sobrevivência até mesmo nas situações mais letais.



Quando ele perde seu único companheiro de batente, John decide enfrentar um severo transtorno pós-traumático através da vingança. Assim, ele vai atrás das forças que destruíram a família de seu amigo, defendendo, ainda, a filha do colega morto das ameaças dos responsáveis. Arrastado para o perigo novamente, Creasy precisará lutar como nunca para vencer seus demônios.

