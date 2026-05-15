A série esquecida da Netflix que vai salvar sua sexta com 6 episódios

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Essa série pouco conhecida da Netflix é perfeita para sua sexta-feira - Foto: Divulgação

A sexta-feira chegou e, com o fim de semana batendo na porta, muita gente procura uma série envolvente para desligar da correria e aproveitar os próximos dias de descanso.

Em meio às grandes estreias e produções mais comentadas da Netflix, O Domo de Vidro acabou ficando escondida no catálogo, mesmo sendo uma das minisséries de suspense mais intensas e viciantes da plataforma.

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Com apenas seis episódios, o suspense sueco conquistou 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e vem chamando atenção pela narrativa cheia de mistérios, tensão psicológica e reviravoltas constantes.

O formato enxuto também ajuda: a produção funciona quase como um longo filme dividido em capítulos, tornando a experiência ainda mais imersiva para quem procura algo rápido, intenso e fácil de assistir em poucas horas ou ao longo dos dias de folga.



Trauma do passado vira nova investigação

A trama acompanha Lejla Ness, interpretada por Léonie Vincent, uma renomada criminologista que retorna à pequena cidade onde cresceu após a morte da mãe adotiva. O que deveria ser uma visita silenciosa rapidamente se transforma em um mergulho traumático no próprio passado.

Quando criança, Lejla foi sequestrada e mantida em cativeiro dentro de um domo de vidro subterrâneo por um homem chamado Ecki. Anos depois, ela se vê novamente diante de um caso assustadoramente parecido quando Alicia, filha de uma amiga de infância, desaparece sem deixar rastros.

A partir desse desaparecimento, a série constrói uma investigação marcada por paranoia, dúvidas e traumas antigos, enquanto Lejla tenta descobrir se tudo não passa de coincidência, ou se o responsável pelo horror de sua infância pode estar agindo novamente.

Suspense psicológico e clima nórdico

Criada pela escritora sueca Camilla Läckberg, conhecida por romances policiais de sucesso, a minissérie aposta fortemente no estilo “nordic noir”, gênero marcado por atmosferas frias, silêncio emocional e cidades pequenas tomadas por segredos.

O suspense cresce justamente pela sensação de que ninguém naquele lugar parece completamente inocente. Conforme a investigação avança, novos detalhes revelam que a cidade guarda muito mais mistérios do que aparenta.

Além de Léonie Vincent, o elenco conta com Johan Hedenberg, Johan Rheborg e Farzad Farzaneh, formando um núcleo dramático que reforça o clima sufocante da narrativa.

Série curta e cheia de tensão

Um dos maiores acertos de O Domo de Vidro está justamente no fato de que a série não tenta reinventar o suspense policial, mas sim executar a fórmula com eficiência. Cada episódio amplia a sensação de tensão e faz com que a trama avance rapidamente, sem enrolações.

A fotografia fria, os cenários gelados e a construção psicológica da protagonista ajudam a transformar a produção em uma experiência angustiante e viciante ao mesmo tempo.

Mesmo tendo sido ofuscada por lançamentos maiores da Netflix, a série merece atenção justamente pela qualidade da narrativa e pela capacidade de prender o espectador do início ao fim.

Vale a pena?

Para quem gosta de thrillers psicológicos, desaparecimentos misteriosos e investigações carregadas de trauma emocional, O Domo de Vidro é uma escolha certeira para a sexta-feira.

A minissérie entrega suspense, mistério e reviravoltas em um formato curto e eficiente, ideal para quem quer começar e terminar uma história intensa sem precisar investir várias temporadas.