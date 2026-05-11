O novo filme incrível da Netflix que alcançou o TOP 10 ideal para hoje

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Esse filme emocionante já alcançou o TOP 10 da Netflix e é ideal para ver agora - Foto: Divulgação

Nada como assistir um filme aconchegante no início da semana, e o longa recém-chegado à Netflix já é a opção perfeita para quem busca assistir uma história emocionante.

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes vem conquistando o público da plataforma desde sua estreia na última sexta-feira, 8, e rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma, ocupando atualmente a terceira posição entre os filmes mais assistidos do streaming no Brasil.

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Baseado no livro homônimo de Shelby Van Pelt, o longa mistura drama, mistério e emoção em uma narrativa marcada por conexões improváveis e personagens em busca de pertencimento.

A recepção também vem sendo bastante positiva: no Rotten Tomatoes, o filme aparece atualmente com 82% de aprovação da crítica e 92% de aprovação do público.



Filme adapta livro que virou sucesso mundial

Mesmo sendo o primeiro romance publicado por Shelby Van Pelt, a obra rapidamente dominou listas de vendas e chamou atenção do mercado audiovisual pouco tempo após o lançamento.

O sucesso do livro foi tão grande que garantiu uma adaptação produzida pela Netflix, com direção de Olivia Newman, cineasta responsável também pela adaptação de Um Lugar Bem Longe Daqui.

Desde que chegou ao catálogo, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes vem crescendo principalmente através do “boca a boca” nas redes sociais e entre os próprios assinantes da plataforma.

Uma história sobre perdas e reencontros

Na trama, Sally Field interpreta Tova, uma senhora que trabalha em um aquário de uma pequena cidade enquanto tenta lidar com uma perda profunda que marcou sua vida.

Durante sua rotina no local, ela acaba criando uma conexão inesperada com Marcellus, um polvo-gigante considerado ranzinza que vive em um dos tanques do aquário.

Ao mesmo tempo, Cameron, personagem vivido por Lewis Pullman, chega à cidade tentando encontrar respostas sobre sua própria família. Aos poucos, os caminhos dos três personagens começam a se cruzar em uma narrativa marcada por descobertas emocionais e mistérios do passado.

Filme aposta em emoção e conforto emocional

Diferente das grandes produções cheias de ação e reviravoltas aceleradas, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes aposta em uma narrativa mais intimista, focada nos sentimentos dos personagens e na construção das relações humanas.

O longa utiliza o ambiente do aquário e a relação entre Tova e Marcellus como ponto central para discutir luto, solidão, amizade e cura emocional.

A combinação entre atmosfera acolhedora, humor delicado e momentos emocionantes ajudou o filme a se destacar rapidamente dentro do catálogo da Netflix.

Produção cresce na Netflix com ajuda do público

No momento, o longa ocupa a terceira posição entre os filmes mais vistos da Netflix no Brasil, ficando atrás apenas de Como Mágica e do thriller romântico tailandês Meu Querido Assassino.

O crescimento rápido da produção no streaming mostra como histórias mais sensíveis e emocionais continuam encontrando espaço entre os grandes lançamentos da plataforma, especialmente quando impulsionadas pelo sucesso literário e pelas recomendações do público.

Vale a pena?

Para quem procura um filme mais leve, emocionante e perfeito para assistir durante a semana, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes surge como uma das grandes surpresas recentes da Netflix.

Com personagens carismáticos, uma atmosfera acolhedora e uma narrativa focada em conexões humanas, o longa consegue equilibrar drama, humor e emoção sem exageros.

O sucesso rápido no TOP 10, somado às avaliações positivas da crítica e do público, mostra que o filme encontrou espaço entre os assinantes justamente por oferecer uma experiência diferente das produções mais frenéticas do streaming.