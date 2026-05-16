5 filmes incríveis para ver no Prime Video neste fim de semana

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Esses filmes do Prime Video são ideais para quem busca boas produções para maratonar - Foto: Divulgação

O fim de semana finalmente chegou e, para muita gente, não existe programa melhor do que relaxar no sofá assistindo a um bom filme.

Em meio ao enorme catálogo dos streamings, o Prime Video aparece como uma das principais opções para quem busca produções elogiadas pela crítica e histórias capazes de prender a atenção até o último minuto.

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Dos suspenses psicológicos aos dramas premiados, passando por ficção científica e sátiras sociais, a plataforma reúne filmes que conquistaram público e especialistas nos últimos anos. E nada como um bom filme para animar o dia e transformar algumas horas livres em uma experiência cinematográfica memorável.

Com tantas opções disponíveis no catálogo, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Entre novidades, clássicos modernos e produções premiadas, muita coisa acaba passando despercebida, e é justamente aí que uma boa curadoria faz toda a diferença.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o fim de semana assistindo a filmes aclamados, intensos e cheios de personalidade no Prime Video.

5 filmes do Prime Video para ver AGORA

Marty Supreme

Cena de Marty Supreme | Foto: Divulgação

Estrelado por Timothée Chalamet, o longa acompanha Marty Reisman, um jogador de tênis de mesa que sai das apostas clandestinas em Manhattan para se transformar em uma das maiores lendas do esporte nos Estados Unidos.



Ambientado na Nova York dos anos 1950, o filme mistura ambição, drama e humor ao acompanhar a obsessão do protagonista por grandeza. Ao longo da trajetória, Marty conquista títulos históricos, mas também acumula rivais e conflitos no caminho rumo ao sucesso.

Anatomia de Uma Queda

Cena de Anatomia de Uma Queda | Foto: Divulgação

O suspense dramático dirigido por Justine Triet acompanha a investigação da morte de um homem encontrado na neve do lado de fora do chalé onde vivia com a esposa e o filho.



Sem saber se o caso foi suicídio ou assassinato, a polícia passa a tratar a esposa Sandra como principal suspeita. Enquanto o julgamento avança, o filho do casal, única testemunha do ocorrido, se vê dividido entre as dúvidas e a relação com a mãe.

Garota Exemplar

Cena de Garota Exemplar | Foto: Divulgação

No dia do aniversário de casamento, Amy Dunne desaparece misteriosamente, transformando a vida do marido Nick em um verdadeiro caos. Interpretado por Ben Affleck, o personagem rapidamente passa a ser visto como principal suspeito.



Conforme a investigação ganha repercussão nacional, mentiras, manipulações e segredos começam a surgir. O suspense psicológico constrói uma narrativa cheia de reviravoltas que desafia constantemente a percepção do público sobre os personagens.

Corra!

Cena de Corra! | Foto: Divulgação

O filme acompanha Chris, jovem negro que visita pela primeira vez a família da namorada Rose. Em um primeiro momento, o comportamento exageradamente receptivo dos parentes parece apenas desconfortável e estranho.



Mas a situação rapidamente se transforma em algo muito mais perturbador. Aos poucos, Chris descobre segredos assustadores escondidos por trás da aparente cordialidade da família, mergulhando em uma trama tensa e repleta de críticas sociais.

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Cena de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo | Foto: Divulgação

Misturando ficção científica, drama, ação e comédia, o longa acompanha Evelyn Wang, uma imigrante chinesa que tenta lidar com problemas familiares, dificuldades financeiras e uma crise no casamento.



Tudo muda quando uma fenda no multiverso revela versões alternativas de sua própria vida. Em meio a realidades paralelas e ameaças capazes de destruir o universo, Evelyn embarca em uma jornada caótica e emocionante para salvar o mundo e a si mesma.