5 séries curtas para maratonar no Prime Video neste fim de semana

Essas séries curtas do Prime Video são ideais para sua maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

Depois de uma semana corrida, muita gente só quer descansar e encontrar uma boa série para assistir sem precisar encarar temporadas intermináveis. Para quem procura histórias intensas e rápidas de maratonar, o Prime Video reúne opções perfeitas para o fim de semana.

Com episódios enxutos e tramas cheias de suspense, essas produções apostam em mistérios, desaparecimentos e segredos familiares para prender a atenção do público. O formato curto acaba sendo um dos grandes atrativos, especialmente para quem pretende começar e terminar a série em poucos dias.

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Ainda assim, em meio à enorme quantidade de títulos disponíveis nas plataformas, escolher o que assistir pode parecer uma missão impossível. Entre novidades, thrillers psicológicos e produções pouco conhecidas, muita coisa boa acaba ficando escondida no catálogo.



Por isso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de séries curtas do Prime Video para quem quer aproveitar o fim de semana mergulhando em histórias tensas, intrigantes e cheias de reviravoltas.

5 séries do Prime Video para ver AGORA

56 Dias

Cena de 56 Dias | Foto: Divulgação

A série começa com a descoberta de um corpo em um apartamento de luxo, levando dois detetives a reconstruírem os cinquenta e seis dias do relacionamento entre Oliver Kennedy e Ciara Wyse. Aos poucos, a investigação revela um romance intenso marcado por obsessões, mentiras e muitos segredos.



Baseada no livro de Catherine Ryan Howard, a produção mistura suspense psicológico e investigação criminal para mostrar como um relacionamento aparentemente perfeito pode esconder uma tragédia. Cada episódio acrescenta novas peças ao quebra-cabeça do crime.

A Namorada Ideal

Cena de A Namorada Ideal | Foto: Divulgação

Laura acredita ter uma vida perfeita até o momento em que o filho apresenta Cherry, sua nova namorada. O que parecia apenas uma mudança na dinâmica familiar rapidamente desperta desconfiança e paranoia dentro da casa.



Enquanto tenta descobrir se Cherry realmente representa um perigo ou se tudo não passa de imaginação, Laura mergulha em uma trama marcada por manipulações e diferentes versões da verdade. A série aposta em tensão psicológica e relações familiares conturbadas.

O Roubo

Cena de O Roubo | Foto: Divulgação

Tudo muda em uma empresa de investimentos quando uma quadrilha armada invade o local e transforma um dia comum em uma situação desesperadora. Funcionários são feitos reféns enquanto bilhões em fundos de pensão entram em risco.



Em meio ao caos, dois colegas precisam colaborar para sobreviver, enquanto a polícia tenta desvendar o verdadeiro objetivo do assalto. A investigação conduzida pelo inspetor Rhys também expõe problemas pessoais e segredos que tornam a situação ainda mais perigosa.

Maldade

Cena de Maldade | Foto: Divulgação

Adam Healey é contratado como babá por uma família rica e aparentemente perfeita. Porém, conforme passa a conviver com os Tanner durante uma viagem à Grécia, ele começa a perceber que todos escondem segredos obscuros.



A série constrói uma atmosfera de tensão constante enquanto revela manipulações, traições e conflitos do passado. Aos poucos, o verdadeiro motivo da presença de Adam na família se torna o centro de um mistério cada vez mais inquietante.

All Her Fault

Cena de All Her Fault | Foto: Divulgação

O pior pesadelo de uma mãe começa quando Marissa vai buscar o filho na casa de um colega e descobre que ninguém conhece a criança. Desesperada, ela inicia uma busca angustiante pelo paradeiro do menino desaparecido.



Conforme a investigação avança, segredos familiares começam a surgir e abalam completamente a estrutura da família Irvine. Entre mentiras, alianças inesperadas e suspeitas, a série transforma o desaparecimento em uma trama cheia de tensão emocional e mistério.