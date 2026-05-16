BAHIA E GRÊMIO
Bahia ignora protesto de "público zero" e passa de 21 mil torcedores
Mesmo após queda para o Remo na Copa do Brasil, Bahia se mantém com arquibancada cheia para Brasileirão
Depois da eliminação frustrante sofrida para o Remo após perder os jogos de ida e volta da primeira fase disputada na Copa do Brasil, não faltaram torcedores do Bahia revoltados com a situação.
Em um misto de raiva e tristeza, as redes sociais se encheram de comentários incentivando uma campanha de "público zero" para a próxima partida do Esquadrão, neste domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.
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No entanto, quando chegar à Fonte, o Grêmio não encontrará um Bahia desamparado. Indo de contramão ao protesto de público, o clube divulgou uma parcial de público neste sábado, 16, dando indícios de casa cheia no domingo.
Segundo o Bahia, mais de 21 mil pessoas já garantiram presença para a partida, entre ingressos vendidos e check-ins realizados. A tendência é que o número aumente até o horário do jogo, levando ainda mais tricolores ao estádio.
Promoção em todos os setores
Para atrair o público à Fonte Nova, o Bahia anunciou preços promocionais para todos os setores do estádio, com entradas a partir de R$ 20. A partida contra o Grêmio será a primeira do Esquadrão em Salvador após a eliminação na Copa do Brasil fora de casa, aumentando a expectativa sobre a reação da torcida nas arquibancadas.
Atualmente, o Bahia ocupa o sexto lugar na tabela do Brasileirão, acumulando 22 pontos até então. O Grêmio, por outro lado, abre a zona de rebaixamento com 17 pontos, apenas um de distância de Botafogo, Atlético-MG, Internacional, Santos e Corinthians, todos de fora do Z-4.
Apesar do clima de cobrança, no entanto, a parcial indica que o Bahia deve manter a média de bons públicos como mandante na temporada.