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CENI COBRADO

Bamor confirma protesto contra Rogério Ceni antes de Bahia x Grêmio

O diretor da organizada afirmou que o ato está sendo articulado junto a influenciadores

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Pressão sobre Rogério Ceni tem crescido
Pressão sobre Rogério Ceni tem crescido -

Um dos diretores da Bamor Nova Era, principal torcida organizada do Bahia, Adonis Bomfim confirmou que haverá um protesto contra o técnico Rogério Ceni antes da partida entre Bahia e Grêmio, neste domingo (17), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O diretor afirmou que o ato pedindo a demissão do treinador do Esquadrão está sendo articulado junto a influenciadores e torcedores ligados ao clube.

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“Criamos um grupo com alguns blogueiros do Bahia juntamente com a Bamor, a gente está elaborando um protesto, não vamos aceitar mais Rogério Ceni como treinador. Ele não consegue extrair mais um bom futebol dos atletas”, declarou.

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Pressão e torcida na bronca

A pressão sobre Rogério Ceni aumentou após a eliminação do Bahia para o Remo na Copa do Brasil. O Tricolor perdeu os dois confrontos do mata-mata, por 3 a 1, no jogo de ida, e por 2 a 1, na partida de volta.

Segundo Adonis, a torcida considera que o treinador não consegue mais tirar bom desempenho da equipe.

“A gente tem que pedir respeito ao Grupo City, que tem que respeitar o Esporte Clube Bahia e a gigantesca torcida do Bahia. A gente quer um time forte, competitivo, a gente está aceitando valores altíssimos, quando a gente cobra, tem que ter um poder de cobrança e eles não escutam o torcedor. Isso é uma vergonha”, afirmou durante entrevista ao programa Arena Futebol Itapoan FM na noite desta sexta-feira (15).

O jogo

Bahia e Grêmio se enfrentam às 16h deste domingo, na Fonte Nova, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª colocação com 22 pontos, enquanto o Imortal gaúcho está na zona de rebaixamento, como 17º colocado e 17 pontos.

Vale destacar que, ao contrário de anos anteriores, o mando de campo não tem trazido um bom retrospecto para o Bahia. A equipe é a quinta pior mandante da competição, com apenas um aproveitamento de 43%. O Grêmio, no entanto, ainda não venceu fora de casa e é o terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro.

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Tags

Bahia bamor demissão protesto Rogério Ceni

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