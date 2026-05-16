Morre Milton Naves, radialista esportivo, aos 70 anos

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Ele trabalhou mais de 40 anos na locução esportiva e ficou conhecido pelo bordão “Show de Bola” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O radialista e narrador esportivo Milton Naves, um dos nomes mais conhecidos do rádio mineiro, morreu neste sábado, 16, aos 70 anos. A informação foi confirmada pela família.

Ele, que deixa um casal de filhos, trabalhou mais de 40 anos na locução esportiva e ficou conhecido pelo bordão “Show de Bola” na rádio Itatiaia. Segundo a emissora, o último programa apresentado por Milton foi em 30 de junho de 2022.

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O narrador cobriu nove Copas do Mundo durante a carreira e se consolidou como uma das principais vozes de Minas Gerais.

O corpo de Milton será velado das 15h às 19h, no Funeral House, localizado na Avenida Afonso Pena, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A cerimônia será restrita para parentes e amigos e o corpo será cremado.

Clube Atlético Mineiro lamenta morte

O Clube Atlético Mineiro, em sua rede social, lamentou a morte de Milton Naves. E divulgou uma nota usando o bordão que marcou a carreira do locutor.

"O Galo lamenta o falecimento do radialista Milton Naves, ex-locutor, repórter e apresentador, que atuou por décadas no rádio esportivo mineiro e participou da cobertura de inúmeras partidas do Atlético. Prestamos a nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Show de Bola", diz a nota.