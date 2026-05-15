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E.C.VITÓRIA

Defensor viaja e pode voltar a jogar pelo Vitória após sete meses

Jogador de 25 anos é opção para o jogo contra o RB Bragantino

João Grassi
Por
Lateral-direito Claudinho, de 25 anos
Lateral-direito Claudinho, de 25 anos -

Após sete meses sem jogar pelo Esporte Clube Vitória, Claudinho pode retornar aos gramados neste fim de semana. O lateral-direito de 25 anos viajou com o elenco rubro-negro para Bragança Paulista, onde o Leão encara o RB Bragantino.

Relacionado para o duelo com o Massa Bruta, Claudinho já treinava normalmente há algumas semanas, mas vivia período de "readaptação", conforme disse o técnico Jair Ventura. Sua última partida foi em 5 de outubro do ano passado, no Rio de Janeiro, contra o Vasco.

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Claudinho passou longo período afastado por causa de uma grave lesão no joelho, além de mais um problema no tornozelo que estendeu seu período no departamento médico. Ele retorna em momento importante, já que Nathan Mendes e Mateus Silva estão fora do jogo.

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RB Bragantino x Vitória

O Vitória visita o Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, em no Estádio Cícero Souza de Marques. A partida é válida pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro.

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esporte clube vitória

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