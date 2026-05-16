SORTEIO DA COPA DO BRASIL
Saiba quem o Vitória pode enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil
O Leão da Barra eliminou o Flamengo e conseguiu a classificação para as oitavas da competição
O Vitória conseguiu o sonho - eliminou o Flamengo em pleno Barradão, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e chega com o respeito de quem derrubou o atual campeão.
Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, o Leão venceu o Flamengo por 2 a 0 em Salvador, reverteu o confronto e avançou de fase em uma das atuações mais marcantes da equipe na temporada.
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Agora, o Leão da Barra volta suas atenções para o sorteio que definirá o próximo adversário na competição, torcendo para que ele não seja tão "malvado" quanto na quinta fase, segundo o próprio técnico Jair Ventura.
A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realizará o evento no dia 26 de maio, às 11h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Qualquer confronto é possível
Diferente das etapas anteriores, o sorteio das oitavas de final será realizado sem divisão por potes e sem restrições de confrontos. Com isso, o Vitória poderá enfrentar qualquer um dos outros 15 clubes classificados.
A ausência de travas no chaveamento aumenta a possibilidade de duelos pesados já nas oitavas, incluindo confrontos contra equipes tradicionais e apontadas entre as favoritas ao título.
Possíveis adversários do Vitória nas oitavas
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Chapecoense
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Santos
- Vasco
Ao todo, 16 equipes seguem na disputa pelo título da Copa do Brasil - Athletico, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória.
Oitavas em agosto
Os jogos de ida das oitavas de final estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto. As partidas de volta serão realizadas nos dias 5 e 6 do mesmo mês.
A definição dos mandos de campo também será feita no sorteio da CBF. Assim, o Vitória saberá no dia 26 não apenas quem enfrentará, mas também se decidirá a classificação em casa ou fora.
Na sequência do calendário, as quartas de final terão jogos de ida em 26 ou 27 de agosto, com as partidas de volta marcadas para 2 ou 3 de setembro. As semifinais estão programadas para os dias 1º e 8 de novembro, enquanto a final será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.