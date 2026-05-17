ESPORTES
Faixas com ameaças a jogadores do Bahia são colocadas nos arredores da Fonte Nova
Clima de tensão marca a manhã da partida entre Bahia e Grêmio na Fonte Nova
A manhã deste domingo, 17, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, foi marcada por um clima hostil antes do duelo entre Esporte Clube Bahia e Grêmio, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Nos arredores do estádio, torcedores colocaram faixas com mensagens de protesto e ameaças direcionadas ao elenco tricolor. Entre os textos exibidos estavam:
- “Contratem mais seguranças”
- “O terror vai começar”
- “Time pipoqueiro”
- “Não existe lugar seguro para vocês, vai morrer”
O clima de insatisfação reflete o momento vivido pelo Bahia na temporada. O time chega ao confronto com uma sequência de seis partidas sem vitória, além de eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, ainda nas fases iniciais das competições.
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As quedas nas competições também trouxeram impacto financeiro ao clube, que registrou uma redução de cerca de 90% nas receitas de premiação em comparação ao ano de 2025.
Mesmo com o ambiente de tensão, a expectativa é de que novos protestos ocorram até o início da partida. Bahia e Grêmio entram em campo às 16h.