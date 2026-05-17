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Atropelado! Lenda do UFC sofre nocaute avassalador em evento da Netflix

Ex-campeão dos pesos-pesados chegou a ter bons momentos, mas não resistiu à pressão do cubano

Luan Julião
Por
Card preliminar teve vitórias brasileiras
Card preliminar teve vitórias brasileiras -

Um dos nomes mais marcantes da história dos pesos-pesados do MMA, Junior dos Santos, o “Cigano”, viveu uma noite dura neste sábado, 16, em Los Angeles (EUA), durante um evento que marcou a primeira transmissão da modalidade pela Netflix. O brasileiro acabou sendo nocauteado ainda no primeiro round pelo cubano Robelis Despaigne.

A luta colocou frente a frente o ex-campeão do UFC e um adversário de grande porte físico e forte especialidade na trocação. Mesmo conseguindo bons momentos no combate, Cigano teve dificuldades diante do estilo agressivo do cubano, que também possui base no taekwondo e mais de 2 metros de altura.

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Durante o duelo, Junior chegou a tentar controlar o ritmo com chutes e até buscou uma queda, mas não conseguiu levar a luta para o chão. Aos poucos, Despaigne foi impondo volume e pressão, até encontrar a sequência decisiva de golpes que encerrou o confronto ainda no primeiro assalto.

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Após a vitória, Robelis Despaigne comemorou o desempenho e já projetou desafios futuros. O cubano afirmou estar satisfeito com a atuação, destacou a estratégia usada na luta e citou o desejo de enfrentar o campeão da categoria, além de mencionar uma possível superluta contra Francis Ngannou.

Brasileiros se destacam no card preliminar

Apesar do revés de Junior dos Santos no evento principal, outros brasileiros tiveram resultados positivos no card preliminar da noite, promovida pela parceria entre MVP e Netflix.

Aline Pereira, irmã de Alex Poatan, venceu a canadense Jade Masson-Wong por decisão dividida dos juízes. Já Adriano Moraes também teve bom desempenho e encerrou sua luta com uma finalização sobre Phumi Nkuta, já nos instantes finais do combate.

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