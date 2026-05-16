Bragantino x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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Vitória no Barradão pela Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Embalado pela classificação inesquecível às oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Flamengo, o Vitória retorna ao Brasileirão neste domingo, 17, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do torneio.

De um lado, o Leão vive uma semana de confiança depois de eliminar o Flamengo no Barradão. Do outro, o Massa Bruta tenta reagir após cair na Copa do Brasil diante do Mirassol e perder para o Santos na última rodada do Brasileirão.

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No Campeonato Brasileiro, o Vitória também vem de resultados importantes. Antes da classificação na Copa do Brasil, goleou o Coritiba por 4 a 1 e empatou por 2 a 2 com o Fluminense. Com campanha consistente, o Leão soma 19 pontos e ocupa a décima posição na tabela.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Contra o Massa Bruta, o Vitória terá retornos importantes em relação ao último compromisso pelo Brasileirão. Matheuzinho, que estava suspenso, volta a ficar disponível, assim como o atacante Erick, que cumpriu gancho após críticas à arbitragem. O zagueiro Cacá, recuperado de desconforto muscular, também retorna.

Por outro lado, o terá dois desfalques relevantes, com a suspensão do lateral-esquerdo Ramon e do atacante Renato Kayzer.

Torcida rubro-negra contra o Flamengo no Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem