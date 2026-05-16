BRASILEIRÃO
Bragantino x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os dois se enfrentam neste domingo, 17, às 18h30, no Cícero de Souza Marques, pelo Brasileirão
Embalado pela classificação inesquecível às oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Flamengo, o Vitória retorna ao Brasileirão neste domingo, 17, às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do torneio.
De um lado, o Leão vive uma semana de confiança depois de eliminar o Flamengo no Barradão. Do outro, o Massa Bruta tenta reagir após cair na Copa do Brasil diante do Mirassol e perder para o Santos na última rodada do Brasileirão.
No Campeonato Brasileiro, o Vitória também vem de resultados importantes. Antes da classificação na Copa do Brasil, goleou o Coritiba por 4 a 1 e empatou por 2 a 2 com o Fluminense. Com campanha consistente, o Leão soma 19 pontos e ocupa a décima posição na tabela.
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Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Contra o Massa Bruta, o Vitória terá retornos importantes em relação ao último compromisso pelo Brasileirão. Matheuzinho, que estava suspenso, volta a ficar disponível, assim como o atacante Erick, que cumpriu gancho após críticas à arbitragem. O zagueiro Cacá, recuperado de desconforto muscular, também retorna.
Por outro lado, o terá dois desfalques relevantes, com a suspensão do lateral-esquerdo Ramon e do atacante Renato Kayzer.
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Herrera; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
- Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
- Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)