Com gol de goleiro, Vitória perde para Bragantino por 2 a 0

Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória não perdia há cinco jogos, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e chegou ao Bragantino com a moral em alta - mas não foi suficiente. Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 fora de casa, caindo para a 14ª colocação na tabela do campeonato.

O primeiro gol do Massa Bruta foi inusitado - em meio a um primeiro tempo dominado pelo Braga e com boas chances do time mandante, um pênalti foi marcado após checagem de VAR por toque de braço de Zé Vitor dentro da área.

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Foi então que, indo de uma ponta a outra do campo, o goleiro Tiago Volpi saiu do gol do Braga e foi até o do Vitória converter o pênalti na rede de Lucas Arcanjo, em meio a um jogo em que não teve seu próprio gol muito ameaçado.



No finalzinho da partida, mais um - aos 54 minutos da segunda etapa, Fernando encontrou espaço vazio na defesa rubro-negra e deixou a bola pronta para Lucas Barbosa, que marcou o segundo e garantiu os três pontos do Massa Bruta.

Agora, o Vitória volta o foco para o ABC na próxima quarta-feira, 20, pela Copa do Nordeste, e o Internacional no sábado, 30, novamente em busca de uma posição mais confortável na tabela do Brasileirão.

O jogo

A partir do apito inicial, Vitória e Bragantino não demoraram a mostrar a que vieram. A primeira chance real da partida veio aos cinco minutos de bola rolando, quando Mosquera entregou para Juninho Capixaba na entrada da área, mas ele mandou na trave de Arcanjo.

Aos 21, mais uma chance do Braga com Gustavo Marques, dessa vez parando na defesa de Lucas Arcanjo, enquanto aos 34 minutos, Isidro Pitta recebeu também de Mosquera para exigir mais uma boa defesa do goleiro do Vitória.

O Bragantino estava dominando e tentando - e, ainda que não tenha sido com bola rolando, conseguiu. Aos 36 do primeiro tempo, o VAR foi acionado para checar um possível pênalti a favor do Massa Bruta, confirmando o toque no braço de Zé Vitor dentro da área depois de um cabeceio de Pedro Henrique para o alto.

Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Foi então que Tiago Volpi deixou seu gol, atravessou o campo e mandou no canto direito do gol de Arcanjo, abrindo o placar e colocando o Bragantino à frente do Vitória.

Aos 43 minutos, no finalzinho da primeira etapa, veio ainda mais uma checagem do VAR a favor do Bragantino, analisando uma possível penalidade de Edenílson em Mosquera, mas sem marcar.

A primeira etapa terminou com Juninho Capixaba cometendo falta em Erick, que seguiu em campo mancando, sendo substituído apenas no segundo tempo, e o próprio Jair Ventura recebendo amarelo por reclamação e a missão de reestruturar o time para a segunda etapa.

Vitória e Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

De volta ao campo, o Vitória conseguiu a melhor chance que teve no jogo até então aos dez minutos do segundo tempo, quando Renê finalizou direto na defesa de Volpi, marcando um dos poucos momentos mais emocionantes de um tempo marcado por chutes para fora.

Já perto do final da partida, aos 42 do segundo tempo, Rodriguinho tentava aproveitar um contra-ataque quando foi interceptado por Caíque Gonçalves, rendendo mais um pênalti ao Bragantino. Esse, no entanto, não foi utilizado, com Eduardo Sasha fazendo a cobrança direto na defesa de Lucas Arcanjo.

Já nos acréscimos, surgiu uma excelente chance para Fabri, que mandou na direita do gol de Volpi aos 51 minutos do segundo tempo e pediu por pênalti não marcado na grande área.

O final, no entanto, era do Massa Bruta - para consagrar a vitória em casa, o Bragantino marcou o segundo aos 54 minutos do segundo tempo, com Lucas Barbosa recebendo a boal de Fernando após falha da defesa do Vitória e mandando direto no gol de Arcanjo.

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 1 x 0 Vitória - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel (Alix Vinicius), Gustavinho (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Fernando), Isidro Pitta (Rodriguinho) e Henry Mosquera (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson (Claudinho), Caíque, Cacá e Jamerson; Baralhas, Zé Vitor (Lucas Silva) e Emmanuel Martínez; Erick (Tarzia), Renê (Renzo López) e Matheuzinho (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio Cícero de Souza Marques

Gols: Tiago Volpi aos 39 minutos do primeiro tempo e Lucas Barbosa aos 54 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Jamerson, Jair Ventura, Zé Vitor (Vitória), Henry Mosquera, Juninho Capixaba, Pedro Henrique, Sant'anna (Bragantino)

Arbitragem