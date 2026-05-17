QUEM VAI PARA A COPA?
Convocação da Seleção: onde assistir, horário e o que se sabe da lista
Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 18, no Museu do Amanhã
A espera pela lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 está perto do fim. Nesta segunda-feira, 18, Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 jogadores convocados para defender o Brasil no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
A divulgação será realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em um evento organizado pela CBF e transmitido para todo o país, definindo o time que representará o Brasil no mês que vem a partir da estreia da Seleção em 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos.
Horário e onde assistir
A lista será anunciada às 17h, com transmissão ao vivo no pay-per-view pelo Disney+ e também no YouTube pela ESPN.
O evento marca a primeira convocação de Ancelotti para uma Copa do Mundo à frente da Seleção Brasileira e definirá o grupo que tentará buscar o hexacampeonato em 2026.
O que se sabe da lista
A principal dúvida da lista segue sendo Neymar. Fora da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, o atacante do Santos voltou a ganhar força nos bastidores às vésperas da convocação.
Apesar da indefinição, boa parte da convocação já é considerada encaminhada. A lista final terá 26 nomes, e a maior parte dos jogadores esperados já é conhecida pelo público.
Entre os goleiros, Alisson, Ederson e Bento devem formar o trio da posição. Nas laterais, a tendência é que Ancelotti leve Wesley, Danilo, Alex Sandro e Douglas Santos.
Na zaga, os nomes mais prováveis são Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Ibañez. Para o meio-campo, aparecem como praticamente certos Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá.
No ataque, a base esperada conta com Luiz Henrique, Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Raphinha, Endrick e Vinicius Jr.
Quem disputa as últimas vagas?
A reta final da convocação deve envolver uma disputa direta por duas vagas. Entre os nomes que ainda brigam para entrar na lista estão o volante Andrey Santos, do Chelsea, e os atacantes Igor Thiago, do Brentford, Pedro, do Flamengo, Rayan, do Bournemouth, além de Neymar.