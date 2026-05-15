Rival do Brasil na Copa do Mundo divulga convocados; veja lista
Seleção haitiana anunciou lista de 26 jogadores para o Mundial de 2026
Rival do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Haiti anunciou nesta sexta-feira, 15, a lista oficial dos 26 jogadores que irão defender o país na disputa pelo mundial.
Comandada pelo técnico Sébastien Migné, a equipe aposta em nomes experientes e no faro de gol de Duckens Nazon, principal destaque da seleção haitiana e maior artilheiro do elenco.
O Haiti está no Grupo C da competição, ao lado da Seleção Brasileira, Escócia e Marrocos.
Haiti estreia contra a Escócia antes de duelo com o Brasil
A caminhada haitiana no Mundial começa no dia 13 de junho, em Boston, contra a Escócia.
Na sequência, a equipe encara o Brasil no dia 19, em partida marcada para acontecer na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será diante de Marrocos, no dia 24 de junho, em Atlanta.
Duckens Nazon lidera lista de convocados
Principal nome do Haiti nos últimos anos, Duckens Nazon chega como esperança ofensiva da seleção para a Copa do Mundo.
Além dele, o elenco reúne jogadores que atuam em clubes da França, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Turquia e Estados Unidos.
Veja os convocados do Haiti para a Copa do Mundo 2026
Goleiros
- Johnny Placide
- Alexandre Pierre
- Josué Duverger
Defensores
- Carlens Arcus
- Wilguens Pauguain
- Duke Lacroix
- Martin Experience
- JK Duverne
- Ricardo Ade
- Hannes Delcroix
- Keeto Thermoncy
Meio-campistas
- Leverton Pierre
- Carl-Fred Sainthe
- Jean-Jacques Danley
- Jeanricner Bellegarde
- Pierre Woodenski
- Dominique Simon
Atacantes
- Louicius Deedson
- Ruben Providence
- Josué Casimir
- Derrick Etienne
- Wilson Isidor
- Duckens Nazon
- Frantzdy Pierrot
- Yassin Fortune
- Lenny Joseph