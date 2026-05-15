Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Rival do Brasil na Copa do Mundo divulga convocados; veja lista

Seleção haitiana anunciou lista de 26 jogadores para o Mundial de 2026

Iarla Queiroz
Por
Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo de 2026 -

Rival do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Haiti anunciou nesta sexta-feira, 15, a lista oficial dos 26 jogadores que irão defender o país na disputa pelo mundial.

Comandada pelo técnico Sébastien Migné, a equipe aposta em nomes experientes e no faro de gol de Duckens Nazon, principal destaque da seleção haitiana e maior artilheiro do elenco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Haiti está no Grupo C da competição, ao lado da Seleção Brasileira, Escócia e Marrocos.

Haiti estreia contra a Escócia antes de duelo com o Brasil

A caminhada haitiana no Mundial começa no dia 13 de junho, em Boston, contra a Escócia.

Na sequência, a equipe encara o Brasil no dia 19, em partida marcada para acontecer na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será diante de Marrocos, no dia 24 de junho, em Atlanta.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Cacá diz que Vitória pode sonhar com o título da Copa do Brasil
Cacá diz que Vitória pode sonhar com o título da Copa do Brasil imagem

REFORÇOS?

Após vexame, Bahia tem retornos importantes para enfrentar o Grêmio
Após vexame, Bahia tem retornos importantes para enfrentar o Grêmio imagem

TORCIDA REPRESENTOU!

Vitória bate recorde de público na temporada em classificação heróica
Vitória bate recorde de público na temporada em classificação heróica imagem

Duckens Nazon lidera lista de convocados

Principal nome do Haiti nos últimos anos, Duckens Nazon chega como esperança ofensiva da seleção para a Copa do Mundo.

Além dele, o elenco reúne jogadores que atuam em clubes da França, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Turquia e Estados Unidos.

Seleção haitiana
Seleção haitiana | Foto: Reprodução / AFP

Veja os convocados do Haiti para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

  • Johnny Placide
  • Alexandre Pierre
  • Josué Duverger

Defensores

  • Carlens Arcus
  • Wilguens Pauguain
  • Duke Lacroix
  • Martin Experience
  • JK Duverne
  • Ricardo Ade
  • Hannes Delcroix
  • Keeto Thermoncy

Meio-campistas

  • Leverton Pierre
  • Carl-Fred Sainthe
  • Jean-Jacques Danley
  • Jeanricner Bellegarde
  • Pierre Woodenski
  • Dominique Simon

Atacantes

  • Louicius Deedson
  • Ruben Providence
  • Josué Casimir
  • Derrick Etienne
  • Wilson Isidor
  • Duckens Nazon
  • Frantzdy Pierrot
  • Yassin Fortune
  • Lenny Joseph
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas