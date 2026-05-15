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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Cacá diz que Vitória pode sonhar com o título da Copa do Brasil

Zagueiro concedeu entrevista após a classificação histórica sobre o Flamengo

João Grassi
Por
Cacá, zagueiro do Vitória
Cacá, zagueiro do Vitória -

Titular na classificação histórica sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, pela quinta fase da Copa do Brasil, o zagueiro Cacá contribuiu diretamente para o Esporte Clube Vitória vencer por 2 a 0, mais uma vez sem sofrer gols.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Cacá reconheceu a força do Flamengo em todos os setores. No entanto, o defensor afirmou que favoritismo não entra em campo, que o Vitória superou as adversidades da partida de ida e mereceu a vaga nas oitavas.

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"Todo mundo sabe que nas redes sociais e na TV podem falar que um time ou outro é favorito, mas é em campo que se decide, 11 contra 11. Fomos melhores hoje, soubemos aproveitar as oportunidades. No primeiro jogo também tivemos boas oportunidades, fizemos um bom jogo, mas um erro da arbitragem, algo que pode acontecer, nos prejudicou um pouco. A equipe mostrou que tem total capacidade de, independente da situação, reverter. Grupo está muito focado e unido, mostramos hoje que favorito se decide em campo", iniciou.

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Ainda de acordo com o zagueiro, o Leão pode sonhar com a possibilidade de ser campeão e, se continuar jogando como foi diante dos cariocas, tem totais condições de chegar na decisão e disputar o título.

"O primeiro passo foi eliminar um adversário como o Flamengo, time muito forte. A gente tem que pensar no título sim, mas também tem que pensar nos outros adversários. Manter o pé no chão, com humildade, a mesma dedicação e cobrança em qualquer partida, independente do adversário. É seguir trabalhando, mas sim temos que pensar no título, isso que motiva, tem que sonhar com o título para ter motivação, mas também sabendo respeitar os adversários. Jogando com atitude e foco, como fizemos hoje, creio que vamos chegar na decisão".

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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