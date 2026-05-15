Eliminação para o Vitória foi a mais precoce da história do Flamengo

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Vitória e Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória fez o que, para sua torcida, nunca foi impossível, e eliminou o Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil, a primeira para ambos os times, quebrando tabus históricos. Para o Rubro-Negro carioca, no entanto, o recorde foi muito negativo.

Derrotado por 2 a 0 no Barradão na noite desta quinta-feira, 14, o Mengo deu adeus ao torneio nacional com apenas dois jogos disputados, registrando sua campanha mais curta desde a criação da competição.

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Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo nunca foi eliminado tendo jogado apenas dois jogos e sem conseguir avançar sequer de uma fase.

Pior campanha da história

Pentacampeão da Copa do Brasil, o Flamengo já sofreu eliminações dolorosas ao longo de sua trajetória, mas nenhuma com tamanho nível de precocidade em número de partidas.

Até então, a pior lembrança recente era a de 2016, quando caiu ainda na segunda fase diante do Fortaleza. Mesmo naquele cenário, o clube ao menos havia superado o Confiança na etapa anterior e disputado quatro jogos antes da despedida.

Agora, em 2026, por entrar diretamente na quinta fase, o Flamengo teve apenas dois compromissos no torneio. Neles, venceu o primeiro duelo no Maracanã por 2 a 1, mas desmoronou no Barradão, perdeu por 2 a 0 e acabou eliminado pelo Vitória.

Em termos de duração, nunca uma campanha flamenguista na competição terminou tão rapidamente.

Vitória e Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Sequência de traumas

O tropeço diante do Vitória se soma a uma longa lista de eliminações que marcaram negativamente a história flamenguista na Copa do Brasil.

Nesse histórico, a final de 2004 contra o Santo André segue entre as mais traumáticas. Depois de empatar por 2 a 2 no ABC paulista, o Flamengo tinha a decisão no Maracanã e era favorito, mas acabou derrotado por 2 a 0 diante de sua torcida, em um dos maiores choques da história recente da competição.

Em 2005, outro golpe veio contra o Ceará, nas oitavas de final. O Vozão venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro e administrou a vantagem com empate no Castelão.

Seis anos depois, em 2011, novamente o Ceará cruzou o caminho rubro-negro. O Flamengo perdeu o jogo de ida por 2 a 1 e não conseguiu reverter a desvantagem, empatando em 2 a 2 na volta.

Já em 2016, o Fortaleza protagonizou outra página amarga. Com o formato antigo da competição, o Flamengo caiu ainda na segunda fase, perdendo os dois confrontos para o clube cearense.

Vitória e Flamengo pela quinta fase da Copa do Brasil | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória já fez isso antes

Curiosamente, o algoz da vez também remete a um capítulo histórico traumático para os cariocas. Em 1998, o Vitória aplicou uma das derrotas mais pesadas já sofridas pelo Flamengo em mata-matas da Copa do Brasil.

Foram cinco gols no jogo de ida das oitavas de final, no Barradão, contra nenhum do Flamengo. O Rubro-Negro carioca até venceu a volta por 5 a 2, mas acabou eliminado no agregado.

Quase três décadas depois, o clube baiano voltou a ser responsável por uma noite amarga para os flamenguistas.