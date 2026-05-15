Polêmicas de arbitragem fortaleceram o Vitória, diz Jair Ventura

Jair Ventura revela reação do Vitória após polêmicas - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após sofrer com uma série de polêmicas de arbitragem nas últimas semanas, inclusive no primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura afirmou que a comissão rubro-negra transformou a revolta pelos erros em motivação para conquistar a classificação histórica do Esporte Clube Vitória contra o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, no Barradão lotado.



Segundo o treinador, houve uma comoção muito grande em função do que aconteceu no primeiro confronto da decisão, quando o Vitória se sentiu injustiçado pela não expulsão de jogadores do Flamengo em três lances.

Aquilo nos uniu, a torcida nos abraçou. A gente ficou mais forte Jair Ventura - técnico do Vitória

“Primeiro, quero parabenizar o Claus [árbitro da partida]. A gente sabe por tudo o que passamos [com arbitragem]. A união passou muito pelo que aconteceu no Rio e no jogo seguinte, contra o Athletico-PR. Isso nos uniu ainda mais, não só internamente, mas a torcida também nos abraçou. Juntos, somos muito mais fortes”, afirmou o comandante rubro-negro durante coletiva após a vitória heroica do Leão.



Além de destacar a importância das polêmicas para unir ainda mais o grupo rubro-negro, Jair Ventura também apontou o apoio incondicional da torcida como fator preponderante para o resultado histórico e voltou a frisar que os jogadores foram os grandes responsáveis pela classificação.



“Parabenizar nossa torcida, mais uma linda festa, fogos, atmosfera, uma energia muito boa. Isso entra no vestiário. Fora o trabalho feito diariamente, a dedicação e a entrega dos nossos atletas, que são os responsáveis pela classificação”, garantiu o treinador.





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Quem o Vitória vai enfrentar na próxima fase?

Classificado, o Vitória aguarda a definição do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Além do Leão da Barra, as equipes garantidas na próxima fase são: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Grêmio, Vasco da Gama, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude.



Como o sorteio da próxima fase não será dividido por potes, o Rubro-Negro poderá enfrentar qualquer uma das equipes que seguem vivas no torneio. A cerimônia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir os confrontos no dia 26 de maio, uma terça-feira, às 11h, na sede da entidade.