Com mais um golaço, Erick brinca sobre boa fase: "Ativo o hacker"

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Erick, atacante do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Eleito melhor em campo e autor do primeiro gol do Esporte Clube Vitória na classificação histórica sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, pela quinta fase da Copa do Brasil, o atacante Erick segue se consolidando como um dos principais atacantes do futebol brasileiro.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Erick celebrou o resultado e mais um momento decisivo com a camisa rubro-negra. O ponta-direita se aproxima de 20 participações em gols na temporadas, sendo duas delas nesta eliminatória diante dos cariocas.

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"Feliz pelo momento que estou vivendo. Fui feliz também na ida, acabei fazendo um golaço que deu vida pra gente pra cá. Hoje mais uma vez fui feliz na finalização, consegui abri o placar pra dar uma tranquilizada pra gente. Parabéns também à torcida que veio aqui, que fez uma grande festa", elogiou.

De acordo com o camisa 33, um dos grandes responsáveis pela sua boa fase é também o técnico Jair Ventura. Ele ainda relembrou o período que precisou ser improvisado como ala-direito na temporada passada.

"Também dou mérito pro Jair [Ventura, técnico] também, desde quando ele chegou me deu muita confiança. Cheguei a jogar de lateral com ele também. Naquela época ele me cobrou que eu não estava fazendo gol, agora sou artilheiro do time. Parabéns a ele também, que me deu muita confiança", enalteceu.

Erick ainda falou sobre sua "chapada gostosa", como brinca a torcida do Vitória, e fez uma referência para jogos de futebol no videogame. "Eu ativo o hacker. É R2 e quadrado", brincou o atacante.

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.