Vitória fatura valor milionário ao eliminar Flamengo na Copa do Brasil

Erick marcou o primeiro gol do Vitória contra o Flamengo - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória faturou uma premiação milionária ao eliminar de forma histórica o Flamengo na 5ª fase da Copa do Brasil. Agora classificado às oitavas de final após bater o clube carioca por 2 a 0, nesta quinta-feira, 14, o Leão da Barra embolsou um valor de R$ 3 milhões.

Vale lembrar que, somente por ter participado da 5ª fase, o Rubro-Negro arrecadou R$ 2 milhões e, no montante total arrecadado na competição nacional, soma R$ 5 milhões.

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O Vitória agora se junta aos outros 15 clubes classificados às oitavas de final, e espera apenas a realização do sorteio que definirá os confrontos da próxima fase, marcado para o dia 26 de maio, uma terça-feira, às 11h, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

É assim. Tem que jogar assim. A gente vem de jogos muito bons, e não pode deixar cair. Então é manter esse foco, e não mudar nada. Vamos conseguir mais coisas na nossa vida. Luan Cândido - Autor do 2º gol do Vitória sobre o Flamengo

As equipes classificadas são: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Grêmio, Vasco, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude. Como o sorteio da próxima fase não será baseado em potes, o Rubro-Negro pode ter pelo caminho qualquer um desses times

Passada a classificação na Copa do Brasil, o Vitória agora foca em seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro, onde encara o Bragantino, fora de casa, no próximo domingo, 17, às 18h30, e Copa do Nordeste, competição em que terá pela frente o ABC, pelo jogo de ida da semifinal.