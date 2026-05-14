HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Leoas! Vitória avança para terceira fase da Copa do Brasil Feminina

Equipe rubro-negra venceu e eliminou o Juventude-SE fora de casa

João Grassi
Juventude-SE 2x3 Vitória pela Copa do Brasil Feminina
O Esporte Clube Vitória derrotou o Juventude-SE por 3 a 2 nesta quinta-feira, 14, pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina. A partida foi disputada no Estádio Etelvino Mendonça, em Estância-SE. Com o resultado, as Leoas avançam para a terceira etapa da competição.

Os gols rubro-negros foram marcados por Milena Monteiro, Bárbara e Sheilinha, sendo o terceiro já aos 37 minutos do segundo tempo. O Vitória esteve vencendo por 2 a 0, levou um susto ao ceder o empate, mas confirmou a classificação na reta final.

O técnico Anderson Magalhães escalou sua equipe com Ingrid; Buga (Larisse), Pipoca, Monik e Dimy; Lane, Bispo (Iana) e Bárbara (Mariana); Milena Monteiro; Karol Lins (Sheilinha) e Joicy Garcez (Talita).

Próximo compromisso

As Leoas voltam a jogar na próxima segunda-feira, 18, às 19h, contra a Ferroviária, pela rodada 11 da Série A1. O confronto será disputado na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo.

Pela Copa do Brasil, o adversário e data da terceira fase ainda serão divulgados pela CBF.

