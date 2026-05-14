Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

CAMISA 10

Matheuzinho alcança marca importante pelo Vitória; saiba qual

Meia é um dos principais jogadores do clube nos últimos anos

João Grassi
Por
Matheuzinho, meia do Vitória
Matheuzinho, meia do Vitória -

Um dos principais jogadores do Esporte Clube Vitória nos últimos anos, Matheuzinho completa, nesta quinta-feira, 14, a marca de 150 jogos pelo clube ao enfrentar o Flamengo, no Barradão, pela quinta fase da Copa do Brasil. O meia será novamente titular pelo Leão.

No duelo contra os cariocas, Matheuzinho vai utilizar uma camisa comemorativa com o número 150. De acordo com o Vitória, o jogador de 28 anos "construiu ao longo dos anos uma forte identificação com o clube e com a torcida rubro-negra, participando diretamente de momentos marcantes da história recente".

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, o camisa 10 do Leão acumula 18 gols e 18 assistências nas suas 149 aparições em campo entre as temporadas 2023 e 2026. Se destacou principalmente em 2024, quando foi um dos principais jogadores da posição no Brasileirão.

Leia Também:

BAIXAS!

Flamengo terá desfalques importantes para decisão contra o Vitória
Flamengo terá desfalques importantes para decisão contra o Vitória imagem

COPA DO BRASIL

Torcida do Vitória esgota ingressos para decisão contra o Flamengo
Torcida do Vitória esgota ingressos para decisão contra o Flamengo imagem

CAMISA 10

Decisivo, Matheuzinho lidera estatística importante no Vitória
Decisivo, Matheuzinho lidera estatística importante no Vitória imagem

Títulos

Durante sua vitoriosa passagem pelo Rubro-Negro, o meio-campista conquistou os títulos da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.

Foi também peça chave nas campanhas da equipe baiana nos Campeonatos Brasileiros de 2024 e 2025. Na atual temporada, pode levar sua primeira taça da Copa do Nordeste.

Camisa comemorativa de Matheuzinho
Camisa comemorativa de Matheuzinho | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas