Histórico! Vitória elimina o Flamengo em noite mágica no Barradão

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Erick marcou o primeiro gol do Vitória na partida - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Consolidando cada vez mais uma grande temporada em 2026, Esporte Clube Vitória fez história ao eliminar Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 14. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.

Mesmo enfrentando o elenco mais poderoso do futebol brasileiro, o Vitória cumpriu a missão de reverter a vantagem construída pelos cariocas no jogo de ida. Em grande atuação, a equipe comandada por Jair Ventura venceu por 2 a 0.

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Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o atacante Erick, sempre ele, recebeu passe na ponta-direita e acertou mais uma linda chapada no ângulo e abriu o placar.

No segundo tempo, aos 16 minutos, Luan Cândido marcou o segundo tento do Leão. Após bola mal afasta pelo goleiro Rossi em escanteio, o zagueiro tocou de voleio e mandou para o fundo das redes.

Próximo compromisso

Jogadores do Vitória comemoram classificação com a torcida | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Flamengo

5ª fase da Copa do Brasil - Jogo de volta

Local: Barradão, em Salvador

Data: 14/05/2026

Horário: 21h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Transmissão: Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)

Público: 30.793 pessoas

Cartões amarelos: Caíque e Tarzia (Vitória) / Carrascal e Varela (Flamengo)

Gols: Erick e Luan Cândido (Vitória)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque), Zé Vitor e Martínez (Edenilson); Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Cebolinha), Samuel Lino (Wallace Yan) e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.