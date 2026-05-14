COPA DO BRASIL
Histórico! Vitória elimina o Flamengo em noite mágica no Barradão
Leão da Barra cumpriu a missão de vencer o time carioca por dois gols de diferença
Consolidando cada vez mais uma grande temporada em 2026, Esporte Clube Vitória fez história ao eliminar Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 14. A partida foi disputada no Barradão, em Salvador.
Mesmo enfrentando o elenco mais poderoso do futebol brasileiro, o Vitória cumpriu a missão de reverter a vantagem construída pelos cariocas no jogo de ida. Em grande atuação, a equipe comandada por Jair Ventura venceu por 2 a 0.
Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o atacante Erick, sempre ele, recebeu passe na ponta-direita e acertou mais uma linda chapada no ângulo e abriu o placar.
No segundo tempo, aos 16 minutos, Luan Cândido marcou o segundo tento do Leão. Após bola mal afasta pelo goleiro Rossi em escanteio, o zagueiro tocou de voleio e mandou para o fundo das redes.
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Próximo compromisso
Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
FICHA TÉCNICA
Vitória 2x0 Flamengo
5ª fase da Copa do Brasil - Jogo de volta
Local: Barradão, em Salvador
Data: 14/05/2026
Horário: 21h30
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Quarto árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
Transmissão: Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)
Público: 30.793 pessoas
Cartões amarelos: Caíque e Tarzia (Vitória) / Carrascal e Varela (Flamengo)
Gols: Erick e Luan Cândido (Vitória)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque), Zé Vitor e Martínez (Edenilson); Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Cebolinha), Samuel Lino (Wallace Yan) e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.