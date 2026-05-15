Sorteio da Copa do Brasil: saiba quem o Vitória pode pegar nas oitavas
Leão da Barra aguarda sorteio da CBF após classificação histórica no Barradão
O Vitória eliminou o Flamengo e é uma das 16 equipes classificadas às oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Leão da Barra virou o confronto ao vencer por 2 a 0, no Barradão, e superar a derrota por 2 a 1 na partida de ida, que aconteceu no Maracanã.
Além do Rubro-Negro, as equipes garantidas na próxima fase são: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Grêmio, Vasco, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude.
Como o sorteio da próxima fase não será baseado em potes, o Rubro-Negro pode enfrentar qualquer uma dessas equipes que seguem vivas no torneio. A cerimônia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir os confrontos no dia 26 de maio, uma terça-feira, às 11h, na sede da entidade.
Veja os confrontos dos jogos de volta da 5ª fase da Copa do Brasil:
- Ceará 2 (2 x 4) 1 Atlético-MG | Atlético classificado nos pênaltis
- Cruzeiro 1 x 0 Goiás | Cruzeiro classificado
- Atlético-GO 0 (1 x 4) 0 Athletico-PR | Athletico classificado nos pênaltis
- Vitória 2 x 0 Flamengo | Vitória classificado
- Confiança 0 x 3 Grêmio | Grêmio classificado
- Vasco 2 x 2 Paysandu | Vasco classificado
- CRB 0 x 0 Fortaleza | Fortaleza classificado
- Remo 2 x 1 Bahia | Remo classificado
- Chapecoense 2 x 0 Botafogo | Chapecoense classificada
- Mirassol 2 x 1 Bragantino | Mirassol classificado
- Corinthians 1 x 0 Barra | Corinthians classificado
- Fluminense 2 x 1 Operário | Fluminense classificado
- Jacuipense 1 x 4 Palmeiras | Palmeiras classificado
- Internacional 3 x 2 Athletic | Internacional classificado
- Coritiba 0 x 2 Santos | Santos classificado
- Juventude 3 x 2 São Paulo | Juventude classificado