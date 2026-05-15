HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

Sorteio da Copa do Brasil: saiba quem o Vitória pode pegar nas oitavas

Leão da Barra aguarda sorteio da CBF após classificação histórica no Barradão

Lucas Vilas Boas
Por
Copa do Brasil
Copa do Brasil -

O Vitória eliminou o Flamengo e é uma das 16 equipes classificadas às oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Leão da Barra virou o confronto ao vencer por 2 a 0, no Barradão, e superar a derrota por 2 a 1 na partida de ida, que aconteceu no Maracanã.

Além do Rubro-Negro, as equipes garantidas na próxima fase são: Atlético-MG, Cruzeiro, Athletico-PR, Grêmio, Vasco, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude.

Como o sorteio da próxima fase não será baseado em potes, o Rubro-Negro pode enfrentar qualquer uma dessas equipes que seguem vivas no torneio. A cerimônia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai definir os confrontos no dia 26 de maio, uma terça-feira, às 11h, na sede da entidade.

Veja os confrontos dos jogos de volta da 5ª fase da Copa do Brasil:

  • Ceará 2 (2 x 4) 1 Atlético-MG | Atlético classificado nos pênaltis
  • Cruzeiro 1 x 0 Goiás | Cruzeiro classificado
  • Atlético-GO 0 (1 x 4) 0 Athletico-PR | Athletico classificado nos pênaltis
  • Vitória 2 x 0 Flamengo | Vitória classificado
  • Confiança 0 x 3 Grêmio | Grêmio classificado
  • Vasco 2 x 2 Paysandu | Vasco classificado
  • CRB 0 x 0 Fortaleza | Fortaleza classificado
  • Remo 2 x 1 Bahia | Remo classificado
  • Chapecoense 2 x 0 Botafogo | Chapecoense classificada
  • Mirassol 2 x 1 Bragantino | Mirassol classificado
  • Corinthians 1 x 0 Barra | Corinthians classificado
  • Fluminense 2 x 1 Operário | Fluminense classificado
  • Jacuipense 1 x 4 Palmeiras | Palmeiras classificado
  • Internacional 3 x 2 Athletic | Internacional classificado
  • Coritiba 0 x 2 Santos | Santos classificado
  • Juventude 3 x 2 São Paulo | Juventude classificado
