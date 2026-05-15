Jair Ventura vê Vitória capaz de sonhar alto na Copa do Brasil

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória conquistou um resultado histórico na Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo, e avançar às oitavas de final do torneio pela primeira vez desde 2021. Em entrevista coletiva após a classificação, o técnico Jair Ventura concedeu permissão aos torcedores para sonhar alto na competição, mas manteve os pés no chão para a sequência da temporada.

O comandante pareceu surpreso com a força do vestiário, que, segundo ele, chamou a atenção antes da bola rolar no Barradão. Ele destacou a sinergia do elenco, que pareceu motivar cada jogador em campo nesta quinta-feira. O treinador também brincou ao decretar dia de folga aos jogadores nesta sexta.

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"Eu acho que a nossa torcida deve sonhar, deve pensar grande, e nós também, mas seria muito oportunista da minha parte, porque a gente eliminou um gigante, que é o Flamengo. Então é continuar com a mesma humildade, como eu sempre fiz, é o meu trabalho, não tem oba oba. Amanhã eu vou chegar com a mesma cara que eu fiz quando fomos goleados pelo Palmeiras", disse Jair Ventura.

A gente está próximo de completar oito meses aqui, já passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a nossa energia... E quando essa sinergia fica junto dentro e fora (de campo), a gente faz o que aconteceu hoje. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"É chover no molhado falar do Flamengo, foi uma classificação muito importante para todos nós. Não existe aquela coisa: "temos que provar pois todo mundo falou que o Flamengo ia passar". O Flamengo é atual campeão do Brasileirão e Libertadores, eles eram favoritos. O segundo gol foi de jogada ensaiada, é uma promessa que eu faço com os atletas que, quando sai gol assim, eu dou uma folga para eles, então amanhã tem folga", completou o treinador.

Sinergia que contagia

"Primeiro, quero parabenizar o Claus [árbitro da partida]. A gente sabe por tudo que a gente passou [com arbitragem]. A união passou muito pelo que aconteceu no Rio e no jogo consecutivo contra o Athletico-PR. Isso nos uniu ainda mais, não só internamente, mas a torcida também nos abraçou. Juntos, somos muito mais fortes", disse Jair Ventura em entrevista coletiva.

"Essa união foi o que eu falei sobre a reza, a energia e a sinergia que contagiam todos os profissionais. Faz com que o Léo Pereira suba sozinho em uma cabeçada e a bola não entre. Essa energia é tão boa que pesa positivamente para conseguirmos grandes feitos", completou.

Vaga histórica

O Vitória havia chegado às oitavas de final da Copa do Brasil pela última vez em 2021, quando acabou eliminado pelo Grêmio após passar por Águia Negra, Rio Branco e Internacional.



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