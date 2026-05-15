Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

QUAL É O TETO?

Jair Ventura vê Vitória capaz de sonhar alto na Copa do Brasil

O comandante do Rubro-Negro destacou a energia do vestiário após eliminar o Flamengo

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

O Vitória conquistou um resultado histórico na Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo, e avançar às oitavas de final do torneio pela primeira vez desde 2021. Em entrevista coletiva após a classificação, o técnico Jair Ventura concedeu permissão aos torcedores para sonhar alto na competição, mas manteve os pés no chão para a sequência da temporada.

O comandante pareceu surpreso com a força do vestiário, que, segundo ele, chamou a atenção antes da bola rolar no Barradão. Ele destacou a sinergia do elenco, que pareceu motivar cada jogador em campo nesta quinta-feira. O treinador também brincou ao decretar dia de folga aos jogadores nesta sexta.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Eu acho que a nossa torcida deve sonhar, deve pensar grande, e nós também, mas seria muito oportunista da minha parte, porque a gente eliminou um gigante, que é o Flamengo. Então é continuar com a mesma humildade, como eu sempre fiz, é o meu trabalho, não tem oba oba. Amanhã eu vou chegar com a mesma cara que eu fiz quando fomos goleados pelo Palmeiras", disse Jair Ventura.

A gente está próximo de completar oito meses aqui, já passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a nossa energia... E quando essa sinergia fica junto dentro e fora (de campo), a gente faz o que aconteceu hoje.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

"É chover no molhado falar do Flamengo, foi uma classificação muito importante para todos nós. Não existe aquela coisa: "temos que provar pois todo mundo falou que o Flamengo ia passar". O Flamengo é atual campeão do Brasileirão e Libertadores, eles eram favoritos. O segundo gol foi de jogada ensaiada, é uma promessa que eu faço com os atletas que, quando sai gol assim, eu dou uma folga para eles, então amanhã tem folga", completou o treinador.

Leia Também:

VIVO!

Sorteio da Copa do Brasil: saiba quem o Vitória pode pegar nas oitavas
Sorteio da Copa do Brasil: saiba quem o Vitória pode pegar nas oitavas imagem

COFRE CHEIO

Vitória fatura valor milionário ao eliminar Flamengo na Copa do Brasil
Vitória fatura valor milionário ao eliminar Flamengo na Copa do Brasil imagem

COPA DO BRASIL

Histórico! Vitória elimina o Flamengo em noite mágica no Barradão
Histórico! Vitória elimina o Flamengo em noite mágica no Barradão imagem

Sinergia que contagia

"Primeiro, quero parabenizar o Claus [árbitro da partida]. A gente sabe por tudo que a gente passou [com arbitragem]. A união passou muito pelo que aconteceu no Rio e no jogo consecutivo contra o Athletico-PR. Isso nos uniu ainda mais, não só internamente, mas a torcida também nos abraçou. Juntos, somos muito mais fortes", disse Jair Ventura em entrevista coletiva.

"Essa união foi o que eu falei sobre a reza, a energia e a sinergia que contagiam todos os profissionais. Faz com que o Léo Pereira suba sozinho em uma cabeçada e a bola não entre. Essa energia é tão boa que pesa positivamente para conseguirmos grandes feitos", completou.

Vaga histórica

O Vitória havia chegado às oitavas de final da Copa do Brasil pela última vez em 2021, quando acabou eliminado pelo Grêmio após passar por Águia Negra, Rio Branco e Internacional.

Últimas campanhas do Vitória na Copa do Brasil:

  • 2021: parou nas oitavas de final após ser eliminado peplo Grêmio;
  • 2022: parou na terceira fase após ser eliminado pelo Fortaleza;
  • 2023: parou na primeira fase após ser eliminado pelo Nova Iguaçu;
  • 2024: parou na terceira fase após ser eliminado pelo Botafogo;
  • 2025: parou na segunda fase após ser eliminado pelo Náutico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória Jair Ventura Vitória x Flamengo

Relacionadas

Mais lidas