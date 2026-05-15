Em alta, Zé Vitor projeta "grande ano" após classificação histórica

Zé Vitor, volante do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Um dos destaques do Esporte Clube Vitória na classificação histórica sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, 14, pela quinta fase da Copa do Brasil, o meio-campista Zé Vitor vem de 15 jogos seguidos com a camisa rubro-negra, mesmo com a forte concorrência no meio-campo.

Em entrevista na zona mista do Barradão, Zé Vitor comentou sobre a disputa de posição e garantiu que o elenco está fechado e motivado. O volante projetou um "grande ano" para o Leão em 2026, que também disputa o Brasileirão e Copa do Nordeste.

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"O Marinho falou antes do jogo e o Jair [Ventura, técnico] também falou. Quem entrar tem que jogar bem, porque todo mundo quer jogar. Vamos sempre respeitar a escalação do Jair, o que ele pensa. Todo mundo quer jogar, mas acho que o grupo está muito feliz. A gente viu todo mundo torcendo, quem está e quem não está jogando. Essa competitividade dentro do grupo, em cada posição, nos deixa melhor", enalteceu.

Acho que com muita humildade, como sempre, temos um grande ano para fazer em 2026. Zé Vitor - Volante do Vitória

Além disso, Zé Vitor novamente se colocou à disposição para atuar em qualquer posição que for preciso. Embora esteja confiante com o bom momento, o camisa 88 afirma que mantém os pés no chão e segue trabalhando em busca dos melhores resultados.

"Fico feliz de estar ajudando, onde o professor precisar, seja de primeiro volante, de segundo, de meia, hoje terminei de zagueiro. Vou dar minha vida pelo Vitória. Sou um cara bem tranquilo, tento manter uma linha de equilíbrio muito tênue. Quando está bom, não está bom demais. Quando está ruim, não está ruim demais. Vou continuar trabalhando e vamos fazer um grande ano", concluiu.

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.