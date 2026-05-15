Diretor do Vitória provoca Bahia após classificação: "Vingar o irmão"

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Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a classificação história do Esporte Clube Vitória da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo nesta quinta-feira, 14, o diretor de futebol Sérgio Papellin provocou o Bahia. O rival não teve o mesmo sucesso e acabou caindo para o Remo nesta mesma quinta fase.

Em entrevista após o apito final, Papellin sugeriu, em tom de brincadeira, a possibilidade de enfrentar a equipe do norte nas oitavas de final e que poderia "vingar" o Tricolor.

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“Esperar agora o sorteio. Pode ser Fortaleza, Juventude ou Remo para a gente vingar o nosso irmão aqui da Bahia. Vamos esperar para ver o que vai acontecer”, ironizou Papellin, que também elogiou a festa da torcida nas arquibancadas. "Depois do jogo do Maracanã ficou aquele clima de revanche".

E o Bahia não foi o único clube provocado pelo dirigente, que alfinetou também o Rubro-Negro Carioca. "Lá na coletiva do Jair [Ventura, técnico] depois do jogo contra o Ceará, eu falei que era bom demais ganhar do Ceará, mas ganhar do Flamengo é melhor ainda", brincou.

Próximo compromisso

Enquanto aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil, o Vitória volta ao foco para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo, 17, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.