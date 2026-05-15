Após eliminar Flamengo, Vitória provoca o Bahia; confira

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Vitória provoca o Bahia após vaga na Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória fez história ao reverter a derrota no jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil e eliminar o Flamengo no Barradão, nesta quinta-feira, 14. Após a partida, a classificação rendeu uma provocação ao maior rival, o Esporte Clube Bahia, que deu adeus à competição na quarta-feira, 13.



Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), o Leão da Barra publicou uma provocação ao arquirrival, ironizando a eliminação precoce do Esquadrão na Copa do Brasil após duas derrotas para o Remo, resultados que agravaram a crise enfrentada pelo clube na temporada.

Único representante baiano na competição escreveu o Vitória - nas redes sociais

Veja:

Classificado, o Vitória aguarda a definição do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Além do Leão da Barra, as equipes garantidas na próxima fase são: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Grêmio, Vasco da Gama, Fortaleza, Remo, Chapecoense, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, Internacional, Santos e Juventude.

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Como o sorteio da próxima fase não será dividido por potes, o Rubro-Negro poderá enfrentar qualquer uma das equipes que seguem vivas no torneio. A cerimônia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definirá os confrontos no dia 26 de maio, uma terça-feira, às 11h, na sede da entidade.