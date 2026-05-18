DESFALQUE
Vitória perde titular importante para o próximo jogo do Brasileirão
Volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e não enfrenta o Internacional na próxima rodada da Série A
Como se a derrota para o Red Bull Bragantino, neste domingo, 17, não fosse suficiente, o Esporte Clube Vitória ainda deixou a partida com uma grande dor de cabeça: o volante Zé Vitor recebeu o terceiro cartão amarelo.
Considerado titular absoluto e peça importante da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, o meio-campista vai desfalcar o Leão da Barra na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Internacional, no sábado, 22, às 17h, no Barradão, em função do cumprimento de suspensão automática.
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Desde que foi contratado pelo Vitória junto à Portuguesa, em março, Zé Vitor não demorou a assumir a titularidade da equipe rubro-negra. O volante esteve entre os onze iniciais do time de Jair Ventura nos últimos 16 jogos disputados na temporada e completou os 90 minutos nas três partidas anteriores ao confronto diante do Bragantino — duelo no qual foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo, apenas quatro minutos após receber o cartão amarelo.
Portanto, Zé Vitor será um desfalque importante para o Vitória no duelo contra o Internacional, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, o volante ainda estará à disposição de Jair Ventura para o próximo compromisso do Leão na temporada. Nesta quarta-feira, 20, o Rubro-Negro enfrenta o ABC, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, e o jogador estará apto para atuar.