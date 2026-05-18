Vitória perde titular importante para o próximo jogo do Brasileirão

Vitória perde titular importante e desfalca equipe no Brasileirão - Foto: Victor Ferreia / EC Vitória

Como se a derrota para o Red Bull Bragantino, neste domingo, 17, não fosse suficiente, o Esporte Clube Vitória ainda deixou a partida com uma grande dor de cabeça: o volante Zé Vitor recebeu o terceiro cartão amarelo.

Zé Vitor está suspenso e desfalca o Vitória na próxima rodada do Brasileirão. | Foto: Victor Ferreia / EC Vitória

Considerado titular absoluto e peça importante da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, o meio-campista vai desfalcar o Leão da Barra na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Internacional, no sábado, 22, às 17h, no Barradão, em função do cumprimento de suspensão automática.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde que foi contratado pelo Vitória junto à Portuguesa, em março, Zé Vitor não demorou a assumir a titularidade da equipe rubro-negra. O volante esteve entre os onze iniciais do time de Jair Ventura nos últimos 16 jogos disputados na temporada e completou os 90 minutos nas três partidas anteriores ao confronto diante do Bragantino — duelo no qual foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo, apenas quatro minutos após receber o cartão amarelo.



Portanto, Zé Vitor será um desfalque importante para o Vitória no duelo contra o Internacional, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, o volante ainda estará à disposição de Jair Ventura para o próximo compromisso do Leão na temporada. Nesta quarta-feira, 20, o Rubro-Negro enfrenta o ABC, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, e o jogador estará apto para atuar.