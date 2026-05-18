CBF divulga áudio do VAR em pênalti marcado contra o Vitória

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VAR recomendou revisão e foi marcado pênalti contra o Vitória - Foto: Reprodução | CBF

Após a derrota do Esporte Clube Vitória contra o RB Bragantino na 16ª rodada da Série A, a Confederação Brasileira da Futebol (CBF) divulgou o áudio da equipe do VAR durante o debate que definiu a marcação do primeiro pênalti a favor do time paulista.

Durante a partida disputada no Estádio Cícero de Souza Marques, onde o Vitória perdeu por 2 a 0, o volante Zé Vitor subiu em disputa aérea e tocou com o braço na bola. Inicialmente, o árbitro de campo Wagner Nascimento Magalhães não marcou nenhuma irregularidade, mas foi chamado para revisar o lance em vídeo.

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"Pra mim é um braço que amplia o espaço corporal, esse braço não é um braço de disputa", disse a equipe de arbitragem. "Ele [Zé Vitor] está subindo já com o braço ampliando o espaço corporal, assumindo o risco", completaram os árbitros.

A decisão afetou diretamente o resultado do jogo, que estava 0 a 0 até os 40 minutos do primeiro tempo, quando a penalidade foi convertida pelo goleiro Tiago Volpi. Após o apito final, o técnico Jair Ventura criticou a arbitragem e citou um possível cartão vermelho não dado ao Bragantino, mas o áudio sobre a análise dessa jogada não foi divulgado.

A equipe do VAR foi formada por Antonio Magno Lima Cordeiro (CE), Helton Nunes (SC) e Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ). Assista aqui o vídeo da análise.

Sequência

O Vitória volta a jogar nesta quarta-feira, 20, às 21h, contra o ABC, pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida de ida será disputada no Barradão, em Salvador.

Pelo Brasileirão, a equipe baiana terá o Internacional como próximo adversário, no sábado, 23.