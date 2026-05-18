E.C.VITÓRIA
Gringo da base do Vitória é convocado para torneio internacional
Jovem jogador é uma das joias da Fábrica de Talentos
Imagem ilustrativa -
Fechar
O boliviano Isai Gutiérrez, meio-campista da base do Esporte Clube Vitória, foi convocado para defender a seleção Sub-16 da Bolívia no Torneio de Desenvolvimento CONMEBOL-UEFA
O torneio reunirá seleções da América do Sul, Europa e América Central e será disputado na cidade de Assunção, no Paraguai. Grécia, Porto Rico e Paraguai serão os adversários bolivianos na primeira fase.
Isai está concentrado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, local escolhido pelo técnico Óscar Villegas para a preparação da equipe boliviana.
Leia Também:
Isai Gutiérrez